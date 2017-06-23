К 1 сентября в Минске планируется восстановить движение трамваев в направлении железнодорожного вокзала. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», во время прямой линии 24 июня сообщил генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок.



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Это произойдет, если метростроители на данном участке завершат комплекс работ по сооружению пересадочного узла с 3-й на 1-ю линию подземки.

— С нашей стороны задержки не будет, — заверил Папенок. — К этому времени завершим реконструкцию участка трамвайных путей на улице Чапаева от Козлова до Бядули. А на улицах Первомайской и Ульяновской ремонтные бригады уже начали приводить пути в порядок. Этот участок пока не реконструировали, но необходимы определенные профилактические работы, поскольку он некоторое время не эксплуатировался.

А вот по улице Октябрьской трамваи курсировать не будут. По мнению руководителя «Минсктранса», автобус 127-го маршрута решил все проблемы с транспортным сообщением в этой части города.

— Главная причина, по которой мы пока не планируем восстанавливать движение по Октябрьской, — очень плохое состояние коммуникаций: почти все инженерные сети там подлежат перекладке, — отметил он. — Если бы, как раньше, планировалось строительство трамвайной линии в Серебрянку, то пути здесь, конечно, реконструировали бы. А пока это не имеет смысла.

Впрочем, до улицы Бобруйской трамвайное движение восстановится тоже лишь на время. Позже эту ветку снова закроют — уже на реконструкцию. Даты пока не уточняются. Предположительно — в первой половине следующего года.