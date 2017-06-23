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Фотофакт: колонна техники готовится к репетиции парада

24.06.2017 18:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Активным ходом идет подготовка к параду войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает Sputnik.

Репетиции военных проходят несколько раз в неделю и длятся порядка четырех часов. Первая тренировка с участием механизированной колонны пройдет в субботу 24 июня.

Планируется, что в параде будут задействованы четыре тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники.

Фотофакт: колонна техники готовится к репетиции парада
© Sputnik / Виктор Толочко
Перед репетицией механизированная колонна выстраивается на улице Стариновская в Уручье

День Независимости, как главный государственный праздник, отмечают 3 июля, согласно решению референдума 1996 года. Традиционно это выходной день с праздничным парадом и концертами.

Программа праздника станет известна в ближайшее время. Главными площадками в Минске станут парки Победы и Горького, а также открытые пространства у Дворца спорта и музея войны. Традиционно завершится праздник большим салютом.

 
Теги: Минск
 
 
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Парад, приуроченный ко Дню Независимости, пройдет в Минске 3 июля с участием военной техники.

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