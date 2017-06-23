Фотофакт: колонна техники готовится к репетиции парада

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Активным ходом идет подготовка к параду войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает Sputnik.

Репетиции военных проходят несколько раз в неделю и длятся порядка четырех часов. Первая тренировка с участием механизированной колонны пройдет в субботу 24 июня.

Планируется, что в параде будут задействованы четыре тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники.



© Sputnik / Виктор Толочко Перед репетицией механизированная колонна выстраивается на улице Стариновская в Уручье

День Независимости, как главный государственный праздник, отмечают 3 июля, согласно решению референдума 1996 года. Традиционно это выходной день с праздничным парадом и концертами.

Программа праздника станет известна в ближайшее время. Главными площадками в Минске станут парки Победы и Горького, а также открытые пространства у Дворца спорта и музея войны. Традиционно завершится праздник большим салютом.