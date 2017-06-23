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Приграничную деревушку в Витебском районе терроризирует медведь

24.06.2017 20:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Целую неделю огромный медведь держит в страхе жителей деревни Лозоватка. В приграничном с Россией населенном пункте на севере Витебского района сегодня проживает всего шесть сельчан. В глухой деревушке, окруженной густыми лесами, дикие звери, по рассказам местных жителей, — постоянные гости. И если к волкам, зайцам, косулям, которые без стеснения гуляют в окрестностях Лозоватки, а то и вовсе заглядывают на хозяйские подворья, местный народ давно привык, то с косолапым великаном им пришлось столкнуться впервые, сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня».


Медведь попал в фотоловушку Суражского лесничества. Фото с сайта sb.by

Топтыгин уже похозяйничал на трех пасеках и провел «ревизию» на огородах. Местный житель Петр Пашкевич столкнулся с косолапым буквально нос к носу на лесной дороге рядом с деревней.

До населенного пункта рейсовый автобус не ходит, чтобы добраться до цивилизации, сельчанам приходится самоходом преодолевать около шести километров. Петр трудится в агрогородке Задубровье и ежедневно проделывает этот путь на велосипеде.

— Душа ушла в пятки, когда медведь в мой рост переходил дорогу, — рассказывает мужчина. — Он остановился, стал на задние лапы и посмотрел на меня. Между нами было не больше десяти метров. Я оцепенел, затаив дыхание, а зверь равнодушно отвернулся и лениво подался в чащу леса.

Петр Иванович показывает свежий исполинский след, который оставил на влажной после дождя тропинке лесной нарушитель порядка. Отправляемся на пасеку, и по дороге к нам присоединяется Александр, дачник из областного центра.

— С утра вокруг обломков пчелиного домика все было залито медом, — сетуют, указывая на проделки мишки, озабоченные сельчане. — А еще грядки потоптал, разорвал спанбонд на огурцах и пленку в парнике. Впервые с таким сталкиваемся. Видно, медведь пришел к нам с российской стороны. Тут залег в спячку, а поздней осенью, во время облавы на волков, охотники потревожили его зимний сон. Страшно стало даже днем теперь на улицу выходить.


Фото с сайта sb.by

Медведь стал непрошеным гостем не только в Лозоватке, но и в других окрестных деревнях, отметился и на территории соседнего Яновичского сельсовета.

Проблема сельчан на контроле у Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Сейчас решается вопрос, как поступить с косолапым, — ответил начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Савицкий. — Вариант с отстрелом не рассматривается. Животное будет отловлено и перевезено в лес подальше от людей либо передано в заповедник.

Также напомним, что медведь беспокоит и жителей деревень Галеевка и Короткие Быховского района в Могилевской области. В Могилевском областном лесохозяйственном объединении подтвердили: медведь живет в лесах Могилевщины. На спячку он залегает в Кличевском районе.

К сведению: охота на медведей в нашей стране запрещена с 1930-х годов. Этот вид животных включен в 1-е (1981) и 2-е (1993) издания Красной книги Беларуси.

 
 
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Целую неделю огромный медведь держит в страхе жителей деревни Лозоватка.

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