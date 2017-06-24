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В Беларуси каждому пятому жителю страны - до 31 года. В стране отмечают День молодежи
25.06.2017 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Беларуси отмечают День молодежи. К этой группе относятся люди в возрасте от 14 лет до 31 года. Это каждый пятый житель страны.
По данным
В Гомельской области живет больше всего молодых людей по сравнению с другими областями — 284,5 тысяч человек. В Минске — 510,5 тысяч.
Много молодежи работает в сфере IT-технологий: здесь каждый второй сотрудник в возрасте до 31 года. В промышленности молодежь составляет пятую часть, в торговле, финансовой деятельности, сфере информации и связи молодых людей от 29 до 38%.
Среди молодых людей много студентов. На начало 2016/2017 учебного года их было 313,2 тысячи. При этом на специальности «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» учится каждый третий студент, «Техника и технологии» — каждый пятый, «Педагогика» — 9% от общего числа студентов, «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство» — 8,1% молодых людей, а «Здравоохранение» — 6,7%.
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К молодежи относятся люди в возрасте от 14 лет до 31 года.
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