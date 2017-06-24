В Беларуси каждому пятому жителю страны - до 31 года. В стране отмечают День молодежи

Сегодня в Беларуси отмечают День молодежи. К этой группе относятся люди в возрасте от 14 лет до 31 года. Это каждый пятый житель страны.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Белстата , на 1 января этого года в Беларуси проживало чуть больше 1 млн 992 тысяч человек в возрасте от 14 лет до 31 года. Среди них самая массовая группа — люди в возрасте 25−30 лет. Их 897,4 тысяч человек.

В Гомельской области живет больше всего молодых людей по сравнению с другими областями — 284,5 тысяч человек. В Минске — 510,5 тысяч.

Много молодежи работает в сфере IT-технологий: здесь каждый второй сотрудник в возрасте до 31 года. В промышленности молодежь составляет пятую часть, в торговле, финансовой деятельности, сфере информации и связи молодых людей от 29 до 38%.

Среди молодых людей много студентов. На начало 2016/2017 учебного года их было 313,2 тысячи. При этом на специальности «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» учится каждый третий студент, «Техника и технологии» — каждый пятый, «Педагогика» — 9% от общего числа студентов, «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство» — 8,1% молодых людей, а «Здравоохранение» — 6,7%.

Белстат сообщает, что на начало этого года среди молодежи в возрасте 16 — 29 лет физкультурой и спортом занимались 51,1% молодых мужчин и 45,9% молодых женщин. При этом 10,9% молодежи занимаются спортом четыре-шесть раз в неделю.