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25 июня — День молодежи
25.06.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
Уважаемые юноши и девушки!
Сердечно поздравляем вас с праздником. Весомый вклад в развитие нашей страны вносит инициативная молодежь. Сегодня нельзя представить ни одну сферу деятельности без вашего участия. Мы гордимся трудовыми успехами, спортивными и творческими победами молодежи. Задор и энергия, романтика и надежда, вдохновение и мечты — ваши отличительные особенности, которые помогают в достижении поставленной цели.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и новых отличительных дел на благо Родины.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Уважаемые юноши и девушки! Сердечно поздравляем вас с праздником. Весомый вклад в развитие нашей страны вносит инициативная молодежь. Сегодня нельзя представить...
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