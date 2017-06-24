25 июня — День молодежи





Уважаемые юноши и девушки!

Сердечно поздравляем вас с праздником. Весомый вклад в развитие нашей страны вносит инициативная молодежь. Сегодня нельзя представить ни одну сферу деятельности без вашего участия. Мы гордимся трудовыми успехами, спортивными и творческими победами молодежи. Задор и энергия, романтика и надежда, вдохновение и мечты — ваши отличительные особенности, которые помогают в достижении поставленной цели.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и новых отличительных дел на благо Родины.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов