Реконструкторы в субботу на праздновании Дня города реконструировали Витебско-Оршанскую операцию по спасению моста через Западную Двину. После войны его назвали в честь Федора Блохина, который руководил этим боем в 1944-м.





Командир саперного взвода 875-го стрелкового полка (158-я стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший сержант Федор Блохин ночью 26 июня 1944 года, вместе с двенадцатью бойцами своего подразделения, миновали вражеские порядки и подобрались к мосту через Западную Двину.

По команде Блохина бойцы забросали гранатами траншеи противника и после рукопашной схватки ворвались на мост. Федор Блохин вместе с ефрейтором Михаилом Кузнецовым перерезали провода и извлекли взрывчатку от опор. Таким образом красноармейцы спасли единственный мост через Двину, который сохранился в Витебске в войну.

















За эту операцию старший сержант Федор Блохин получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В 1964 году, в год 20-летия освобождения города, ему присвоили статус Почетный гражданин Витебска. В 1959-м на мосту установили доску в память о подвиге саперов, а в 1974-м инженерное сооружение назвали в честь их командира.

Именно эту операцию, которую в 1944-м провели отважные советские воины, и увидели жители Витебска в субботу. Правда, «спасали» в этот раз не мост имени Блохина через Двину, а небольшой мостик через Витьбу в парке имени Фрунзе. Но от этого зрелище не стало менее впечатляющим. В «бою» участвовали около 80 реконструкторов из Витебска, Новополоцка, Минска, Могилева, российских Смоленска и Пскова.















