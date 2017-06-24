ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебские реконструкторы на Дне города "отбили" мост

25.06.2017 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реконструкторы в субботу на праздновании Дня города реконструировали Витебско-Оршанскую операцию по спасению моста через Западную Двину. После войны его назвали в честь Федора Блохина, который руководил этим боем в 1944-м.


Командир саперного взвода 875-го стрелкового полка (158-я стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший сержант Федор Блохин ночью 26 июня 1944 года, вместе с двенадцатью бойцами своего подразделения, миновали вражеские порядки и подобрались к мосту через Западную Двину.

По команде Блохина бойцы забросали гранатами траншеи противника и после рукопашной схватки ворвались на мост. Федор Блохин вместе с ефрейтором Михаилом Кузнецовым перерезали провода и извлекли взрывчатку от опор. Таким образом красноармейцы спасли единственный мост через Двину, который сохранился в Витебске в войну.





За эту операцию старший сержант Федор Блохин получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В 1964 году, в год 20-летия освобождения города, ему присвоили статус Почетный гражданин Витебска. В 1959-м на мосту установили доску в память о подвиге саперов, а в 1974-м инженерное сооружение назвали в честь их командира.

Именно эту операцию, которую в 1944-м провели отважные советские воины, и увидели жители Витебска в субботу. Правда, «спасали» в этот раз не мост имени Блохина через Двину, а небольшой мостик через Витьбу в парке имени Фрунзе. Но от этого зрелище не стало менее впечатляющим. В «бою» участвовали около 80 реконструкторов из Витебска, Новополоцка, Минска, Могилева, российских Смоленска и Пскова.








 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "бою" участвовали около 80 реконструкторов из Витебска, Новополоцка, Минска, Могилева, российских Смоленска и Пскова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси каждому пятому жителю страны - до 31 года. В стране отмечают День молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика