Ни одного абитуриента не выгнали с ЦТ по химии

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по химии прошло без нарушений, сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николая Феськова.



© Sputnik / Виктор Толочко Результаты ЦТ по русскому и белорусскому появились на сайте РИКЗ

ЦТ по химии прошло в субботу, 24 июня. Для участия в испытании зарегистрировались 15968 абитуриентов, однако 899 человек на пришли на экзамен.

В целом, ЦТ прошло без замечаний в отношении шпаргалок и использования мобильников. Ни один абитуриент не был удален из аудитории, где проходило испытание.

Следующее ЦТ — по физике — пройдет в Беларуси 26 июня.

Напомним, накануне РИКЗ опубликовал результаты по белорусскому и русскому языкам. Данных о том, сколько было отличников пока нет.