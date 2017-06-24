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Ни одного абитуриента не выгнали с ЦТ по химии

25.06.2017 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по химии прошло без нарушений, сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николая Феськова.

Ни одного абитуриента не выгнали с ЦТ по химии
© Sputnik / Виктор Толочко
Результаты ЦТ по русскому и белорусскому появились на сайте РИКЗ

ЦТ по химии прошло в субботу, 24 июня. Для участия в испытании зарегистрировались 15968 абитуриентов, однако 899 человек на пришли на экзамен.

В целом, ЦТ прошло без замечаний в отношении шпаргалок и использования мобильников. Ни один абитуриент не был удален из аудитории, где проходило испытание.

Следующее ЦТ — по физике — пройдет в Беларуси 26 июня.

Напомним, накануне РИКЗ опубликовал результаты по белорусскому и русскому языкам. Данных о том, сколько было отличников пока нет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тестирование прошло без нарушений, участие в нем приняли 15069 человек.

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