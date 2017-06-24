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Ни одного абитуриента не выгнали с ЦТ по химии
25.06.2017 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по химии прошло без нарушений, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по химии прошло в субботу, 24 июня. Для участия в испытании зарегистрировались 15968 абитуриентов, однако 899 человек на пришли на экзамен.
В целом, ЦТ прошло без замечаний в отношении шпаргалок и использования мобильников. Ни один абитуриент не был удален из аудитории, где проходило испытание.
Следующее ЦТ — по физике — пройдет в Беларуси 26 июня.
Напомним, накануне РИКЗ опубликовал результаты по белорусскому и русскому языкам. Данных о том, сколько было отличников пока нет.
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Тестирование прошло без нарушений, участие в нем приняли 15069 человек.
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