Василий Винный, специально для Sputnik.

Зоны — режимные учреждения, и попасть туда простому человеку не удастся. А все неизвестное страшит. Хотя на самом деле ничего сверхъестественного в колониях нет. Видимо, чтобы показать людям на свободе, что их горемычные родственники под надежной охраной и живут относительно неплохо, администрация и решилась устроить своеобразную "экскурсию".



© Sputnik Егор Еремов Записки заключенного: один срок на всех

Волнительней, чем в школе

Вначале планировалось пригласить родственников к заключенным лучшего отряда, которым было обещано: если все пройдет хорошо, то "Дни открытых дверей" станут традицией.

Ожидая первого визита родственников в зону, нервничали зеки всей колонии. Волнение это было вызвано не столько переживаниями о том, хорошо ли все пройдет и будут ли разрешены подобные мероприятия в дальнейшем, сколько тем, что в зону приедет много женщин и девушек.

Зеки годами живут относительно тесным коллективом, и любой приезд в колонию посторонних людей (именно гражданских, никак не связанных с системой МЛС) вызывает у них бурные эмоции. Если же среди них будут лица, так сказать, противоположенного пола, восторг усиливается многократно.

Первый "День открытых дверей" прошел гладко: гостей провели по зоне с экскурсий, в столовой, как потом рассказывали, предложили попробовать зоновской еды, показали отряд, где живут их родные, и в заключение устроили получасовую встречу с близкими в здании местного клуба (официально называемого Культурно-административным центром).

Пока визитеров водили с экскурсий по территории, всех зеков держали в закрытых "локалках" (участках при входах в отряды огороженных заборами), откуда они глазели на приезжих. А тех, к кому приехали родственники, повели в клуб дожидаться встречи.

В принципе, милиция все грамотно организовала, предприняв исключительные меры безопасности, хотя, как мне кажется, даже если бы охранники волновались меньше, ничего страшного не произошло бы.



© Sputnik Виталий Аньков Записки заключенного: разные зеки – разные права

Косяков в первый "День открытых дверей" не было, и администрация пообещала раз в квартал проводить подобные мероприятия в каждом из отрядов поочередно.

Ждем в гости!

Наконец, дошла очередь и до нашего отряда. Чтобы к зеку приехали на "День открытых дверей", он должен был записаться у отрядника и сообщить, кто конкретно приедет. А приезжать могли лишь те, кого заключенный указал в начале своего срока в специальной "карточке свиданий". Это были близкие родственники, которые и так несколько раз в год ездили в зону на свидания.

Ко "Дню открытых дверей" готовились, как к приезду важной комиссии: драили плац, убирали спальни, столовую, клуб, санчасть — все убирали. То, что творилось перед приездом родственников в нашем отряде, не передать! Отрядник бегал, сметая на пути все, — от выстиранных носков до книг и кружек, потому что порядок в понимании нашей доблестной милиции начинался тогда, когда удавалось скрыть все следы присутствия заключенных. Иногда складывалось ощущение, что зеки вообще лишние на этом празднике жизни, и если бы их можно было убрать, оставив лишь голые нары, милиция так бы и поступила.

Поэтому естественно, что радовались "Дню открытых дверей" лишь те, к кому должны были приехать, остальные же выказывали свое недовольство неудобствами, которые им были доставлены.

И вот родственники приехали. Их собрали в клубе, замполит толкнул речь, и гостей повели показывать зоновские достопримечательности: столовую, санчасть, церковь, сектор, где живут их близкие. Пока приезжих водили по территории колонии, их разглядывали зеки, обсуждая женские формы.



© Sputnik Алексей Филиппов Записки заключенного: по всем правилам

Помню, как подобное обсуждение довело до мордобоя. Это произошло в другом отряде. Когда родственники проходили мимо стадиона, где находились зеки, один решил поделиться с соседом ценным замечанием: "Классная…опа у той!" На что сосед ответил, что это его мать, и попросил держать язык за зубами. Ценитель поп не почувствовал нависшей угрозы и логично заметил: от того, что она мать знакомого, попа у нее хуже не становится, за что сразу получил оплеуху. Потом у нас проводили собрания, на которых просили не делать вслух комментарии по поводу чужих родственников, иначе отменят все "Дни открытых дверей".

После того, как гостей провели с экскурсией по зоне и рассказали, в каких замечательных условиях мы живем, их снова привели в клуб, где томились в ожидании заключенные. Это была встреча сверх установленного лимита свиданий, причем мы общались не через стекло, как на кратком свидании, а сидя рядом. Пока разговаривали, между скамейками ходили офицеры и смотрели, чтобы родственники не передали заключенным какой-нибудь "запрет" (вещь, запрещенную в зоне).

Мне лично передали две упаковки жвачки и пару бутербродов. Мелочь, казалось бы, ан нет: жвачку я растянул на полгода, поскольку жевал ее только в особых случаях, бутерброды же слопал с чаем.

Полчаса пролетели быстро, и родственников увели. "День открытых дверей" прошел, оставив после себя легкую грусть.

Не всем

Не скажу, чтобы наша зона была первой и единственной колонией, где прошли "Дни открытых дверей". Эти мероприятия начали проводить по всей системе МЛС централизованно, постепенно и не спеша: зона за зоной, "химия" за "химией" (исправительное учреждение открытого типа), анализируя, имеют они какой-нибудь воспитательный характер или нет.



© Sputnik Иван Руднев Записки заключенного: кто не без греха

Скажу так: определенный отклик был от тех заключенных, которые поддерживали тесные связи с близкими и хотели быстрее оказаться дома. Но многие принципиально не говорили своим родным о "Днях открытых дверей", поскольку не видели никакой целесообразности в том, чтобы к ним ехали через всю Беларусь ради получасовой встречи. А на вопрос о том, не хотят ли они, чтобы родственники увидели, в каких условиях живут зеки, неизменно с отвращением отвечали: "Нечего здесь смотреть!"

Я же, наоборот, пригласил своих близких, чтобы успокоить их и убедить: в отличие от того, что показывают в "криминальных" телесериалах, у нас светлые, чистые спальни, и живем мы относительно неплохо. Про второй "День" я своим тоже не рассказывал, чтобы не гонять их через всю страну, тем более что меня должны были в скором времени перевести на "химию".

Приводите родных!

Сидя в ИУОТ, я застал два или три "Дня открытых дверей". На первое мероприятие (здесь я тоже видел, как их проводят впервые) приехало довольно много народа, которому было интересно: в каких условиях сидят их родные. Кроме того, для привлечения заключенных к столь богоугодному делу, администрация пошла на хитрость и разрешила приводить не только родных, но и своих девушек, предварительно записанных в карточке свиданий, как дальних родственников. Но высшим проявлением военной смекалки стала возможность для всех, к кому придут посетители, погулять в городе на час дольше положенного времени.

Во второй "День открытых дверей" приехало гораздо меньше народа. В третий же раз на "химию" пришли всего два "родственника". Интерес "химиков" к этому мероприятию угас безвозвратно, поскольку здесь в нем не было абсолютно никакой необходимости: заключенные и так полусвободны и могут встречаться, с кем хотят, вне стен ИУОТ. Кроме того, отношение к "химии" и зоне различалось: если колония была местом, где живут круглые сутки, и поэтому быт там важен, то учреждение открытого типа многими воспринимается, как место для ночевки.

И все-таки идея проводить "Дни открытых дверей", на мой взгляд, хорошая! Она помогает зекам лишний раз увидеть родных и, может быть, что-то переосмыслить, а родственникам — меньше нервничать, накручивая себя жуткими картинками из фильмов про зоны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.