Фотофакт: участок проспекта Независимости после ДТП с танком

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Дорожные службы ведут работу по ремонту части тротуара по проспекту Независимости в Минске, где накануне произошло ДТП с танком Т-72, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Соцсети об аварии с танком в Минске: белорусский дрифт

Накануне танк Т-72, следовавший в колонне военной техники на репетицию парада на 3 июля, выехал за пределы проезжей части, снес фонарный столб и дерево . Никто в результате инцидента не пострадал, машина получила повреждения.

Восстановительные работы начались еще накануне вечером и продолжаются до сих пор.

К слову, в Беларуси на сайте petitions.by начался бор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска. Обращение планируется направить в Администрацию президента и министерство обороны страны.

Вместе с тем, в сами военные никак не комментируют случившееся.