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Фотофакт: участок проспекта Независимости после ДТП с танком
25.06.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Дорожные службы ведут работу по ремонту части тротуара по проспекту Независимости в Минске, где накануне произошло ДТП с танком Т-72, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне танк Т-72, следовавший в колонне военной техники на репетицию парада на 3 июля,
Восстановительные работы начались еще накануне вечером и продолжаются до сих пор.
К слову, в Беларуси на сайте petitions.by начался бор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска. Обращение планируется направить в Администрацию президента и министерство обороны страны.
Вместе с тем, в сами военные никак не комментируют случившееся.
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Белорусы начали сбор подписей против проведения в столице военных парадов и требуют перенести подобные мероприятия за пределы города.
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