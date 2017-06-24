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Фотофакт: участок проспекта Независимости после ДТП с танком

25.06.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Дорожные службы ведут работу по ремонту части тротуара по проспекту Независимости в Минске, где накануне произошло ДТП с танком Т-72, сообщает Sputnik.

Фотофакт: участок проспекта Независимости после ДТП с танком
© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне танк Т-72, следовавший в колонне военной техники  на репетицию парада на 3 июля, выехал за пределы проезжей части, снес фонарный столб и дерево. Никто в результате инцидента не пострадал, машина получила повреждения.

Восстановительные работы начались еще накануне вечером и продолжаются до сих пор.

К слову, в Беларуси на сайте petitions.by начался бор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска. Обращение планируется направить в Администрацию президента и министерство обороны страны.

Вместе с тем, в сами военные никак не комментируют случившееся. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы начали сбор подписей против проведения в столице военных парадов и требуют перенести подобные мероприятия за пределы города.

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