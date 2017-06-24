Эксперт об ДТП с танком: танкист не виноват, а физику никто не отменял

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Причиной ДТП с танком Т-72 во время репетиции парада в Минске стали нетипичные условия эксплуатации боевой машины, заявил Sputnik военный эксперт.

Накануне вечером в белорусской столице танк Т-72, следовавший на генеральную репетицию парада ко Дню Независимости (3 июля), вылетел с дороги, врезался в фонарный столб и дерево . В ДТП никто не пострадал, военная техника получила повреждения. Дорожные службы ведут восстановительные работы на участке дороги, где произошла авария .

"Площадь давления очень низкая, центр тяжести высокий. Произошедшее — банальный занос", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в отличие от автомобиля у танка очень низкое сцепление с дорожным покрытием. И когда боевую машину эксплуатируют в нетипичных для нее "асфальтовых условиях", нужно быть готовым к тому, что танк будет вести себя по другому.

"Грунта нет, давление на грунт меньше, чем у машины, ABS нет, ничего стабилизирующего как у авто, на танках не предусмотрено", — отметил эксперт.

Анализируя видео с места происшествия, собеседник Sputnik объяснил, что двигаясь по мокрому асфальту на высокой скорости водитель притормозил, но центробежная сила продолжила действовать, и его понесло.

"Центробежную силу никто не отменял. Точно не заклинило, точно ничего не выпало. Все дороги делаются с уклоном, даже это могло повлиять на движение танка на скорости", — сказал он.

"Не в водителе дело. Не типичные условия. То же самое, что болид запустить в грязь", — констатировал эксперт.

Вместе с тем, официальных причин ДТП до сих не озвучено. Министерство обороны пока никак не комментирует случившееся. В ГАИ также от комментариев воздерживаются.