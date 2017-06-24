Дипломатично и красиво: послы и главы дипмиссий переоделись в вышиванки

Послы с женами и детьми, а также представители аккредитованных в Беларуси дипмиссий собрались сегодня на пленер по случаю Дня вышиванки, инициированного министерством иностранных дел. Разномастные активности — от мастер-класса по плетению из соломки до развернувшегося в палатке магазина с национальными костюмами — призваны были заронить в души дипломатов зерна любви к Беларуси. Послы заверили, что задуманное удалось, похвалили МИД за находчивость в пропаганде национальной культуры и, вдоволь насладившись показом модных коллекций с белорусскими акцентами, направились в зону фуршета.

Как к королеве

Официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик рассказал Sputnik, что министерство вышиванку любит уже давно и любовью осознанной.

"Самый красивый пример использования белорусского национального костюма — вручение послом, которым в тот момент был Александр Михневич, верительных грамот королеве Великобритании. Его жена в тот день надела костюм с элементами вышиванки. В прошлом году мы проводили ряд мероприятий в Австрии, где сотрудники посольства также были одеты в вышиванки", — рассказал Мирончик.

Первыми вышиванки в Европу привезли оппозиционные политики, которые время от времени надевали их во время встреч с коллегами в Брюсселе. Макей считает, что вышиванка не должна быть предметом гардероба, а не политической тяжбы.

"Я не хотел бы разделять общество на власть и оппозицию, мы все должны думать о государстве — это главное", — считает Макей. Он рассказал, что буквально вчера, выбирая вышиванку, в которой откроет прием, думал о том, что белорусский орнамент вызывает ассоциации с покоем и добром.

Временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли также считает, что вышиванке все политические силы одинаково покорны и покоряются.

"Я не могу говорить о том, как вышиванку использовали прежде — я тогда не работал в Беларуси, но что я могу сказать, так это то, что все белорусы носят вышиванку. Это важный национальный символ, и это здорово, что люди из разных частей общества — будь то власть или оппозиция, север, юг — все признают значение этого символа", — подчеркнул Райли.

Вышиванка до этого дня была в гардеробе отнюдь не каждого дипломата. Зато на традиционный новогодний прием от имени министра иностранных дел дипломатов приглашали на ювелирный завод Zorka, и вот оттуда многие жены послов не ушли без сувениров. Супруга главы отделения посольства Нидерландов Ирина Черняева признала, что вышиванка — это, прежде всего, красиво.

"Представленная во время показа коллекция на меня произвела невероятное впечатление. Я не имею отношения к сфере моды, предпочитаю классику, но эти орнаменты — это очень красиво. Я родилась в России, там тоже есть похожие элементы одежды, но они там не особенно распространены, по крайней мере, раньше их не особенно популяризировали. А вот в Нидерландах национальные одежды популярны — от знаменитых деревянных башмачков до орнаментов, правда, речь не о вышивке, а о рисунке по ткани. Плюс веселые кружевные шапочки. Это первая моя вышиванка, и на все подобные приемы буду ее надевать", — рассказала супруга Пауло ван Ооствейна, временного поверенного в делах Королевства Нидерландов в Республике в Беларуси.

Владимир Макей уверен, что вышиванка — это не просто красиво, но и дипломатично, и символично.

"Этот орнамент никогда не отражал чего-то плохого — войну, зло, насилие. Он проповедовал только добро, спокойствие и мир. Это отражает менталитет нашего народа, и хорошо, что у нас есть возможность возвратиться к нашим корням — наша сегодняшнего встреча это вклад дипломатов в развитие белорусской идентичности", — объявил глава МИД, и началась неофициальная часть мероприятия, во время которой Sputnik удалось выяснить, есть ли у вышиванки шанс покорить итальянского посла и как американский флаг уживается с белорусским орнаментом.

Вышиванка как имидж

На вышимайки, которые заказал для представителей дипмиссий МИД, каждый дипломат приколол значок своей страны. Посол Италии Стефано Бьянки продемонстрировал значок, который символизирует год итальянской культуры, объявленный посольством. Его логотип выполнен в итальянских цветах, но с использованием белорусского орнамента.

"Достаточно распространена практика использовать национальную вышивку в моде — даже в высокой моде, и Беларусь может пытаться пытаться адаптированную к современности вышиванку в модной индустрии. Это могло бы продаваться и в Италии, и во всем мире, мир моды мог бы это оценить. Лично мне нравится моя вышиванка", — признал посол.

Он также рассказал, что в Италии тоже есть национальный орнамент, который используется для вышивки на различных элементах национального костюма, но он так сильно разнится от одной части страны к другой, что назвать один аналог белорусской вышиванке невозможно.

А вот временный поверенный в делах США рассказал, что американский аналог вышиванки — это флаг.

"Различные вариации с изображением флага, пожалуй, самый близкий аналог вышиванки", — сказал поверенный.

К слову, мистер Райли порой дарит своим иностранным друзьям сувениры с изображением белорусского орнамента. Так, его друг из Венгрии получил в подарок бокал с орнаментом, который посол приобрел в ГУМе. А любимый сувенир с орнаментом самого поверенного — кружка с различными орнаментами и пояснением, что значит каждый из них.

"Здорово, что каждый орнамент имеет свое собственное значение, так что вы можете использовать вышиванку для демонстрации разных смыслов", — похвалил мистер Райли инициативу МИД.