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26 июня в Беларуси прогнозируется до 26 градусов тепла
25.06.2017 15:53 — Новости Общества | Tut.by
До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 18 по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку страны.
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Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
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