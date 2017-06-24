26 июня в Беларуси прогнозируется до 26 градусов тепла

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 18 по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку страны.