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Почти 5% взрослого населения мира когда-либо принимало наркотик
25.06.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Какой-либо наркотик хотя бы единожды принимали в 2015 году около 5% взрослого населения мира, сообщили эксперты ООН.
Производство чистого гидрохлорида кокаина выросло до 1125 тонн в 2015 году, что на четверть превышает показатель 2013 года. Незаконный оборот наркотиков в мире растет, а глобальный рынок кокаина "процветает", сообщило в своем докладе Управление ООН по наркотикам и преступности.
Растут и успехи в сфере борьбы с наркоторговлей. Объем кокаина, изъятого правоохранительными органами, вырос на 30%, достигнув максимального за всю историю борьбы с наркоторговлей уровня в 864 т. В докладе UNODC особо отмечается рост объемов кокаина, изымаемого в странах Азии. В этих странах показатель вырос на 40%.
Глобальное производство опия, по данным UNODC, в 2016 году выросло по сравнению с предыдущим годом примерно на треть. Это объясняется ростом урожайности на афганских плантациях опийного мака. Исторический рекорд был зафиксирован в 2014 году, глобальный объем производства опия остался в 2016 году примерно на 20% ниже этого показателя.
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Глобальный рынок кокаина процветает, сообщило в докладе Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).
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