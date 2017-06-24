Почти 5% взрослого населения мира когда-либо принимало наркотик

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Какой-либо наркотик хотя бы единожды принимали в 2015 году около 5% взрослого населения мира, сообщили эксперты ООН.

Производство чистого гидрохлорида кокаина выросло до 1125 тонн в 2015 году, что на четверть превышает показатель 2013 года. Незаконный оборот наркотиков в мире растет, а глобальный рынок кокаина "процветает", сообщило в своем докладе Управление ООН по наркотикам и преступности.

Растут и успехи в сфере борьбы с наркоторговлей. Объем кокаина, изъятого правоохранительными органами, вырос на 30%, достигнув максимального за всю историю борьбы с наркоторговлей уровня в 864 т. В докладе UNODC особо отмечается рост объемов кокаина, изымаемого в странах Азии. В этих странах показатель вырос на 40%.

Глобальное производство опия, по данным UNODC, в 2016 году выросло по сравнению с предыдущим годом примерно на треть. Это объясняется ростом урожайности на афганских плантациях опийного мака. Исторический рекорд был зафиксирован в 2014 году, глобальный объем производства опия остался в 2016 году примерно на 20% ниже этого показателя.