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Результаты ЦТ по математике должны появиться в начале недели
25.06.2017 22:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования по математике и обществоведению могут появиться уже в ближайшие понедельник-вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап для большинства абитуриентов при поступлении в белорусские высшие учебные заведения. В пятницу и субботу большинство абитуриентов уже узнали свои результаты по русскому и белорусскому языкам.
В начале недели абитуриенты получат и результаты по математике и обществоведению. Сами сдающие ЦТ надеются, что баллы появятся 26-27 июня. В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) точные даты публикации результатов не называют.
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Одновременно с появлением результатов за первые испытания ЦТ, многие продолжают сдавать иные предметы. Уже в понедельник будущие студенты напишут экзамен по физике, затем состоятся ЦТ по истории Беларуси и всемирной истории, а также географии.
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Уже 26-27 июня абитуриенты надеются узнать свои результаты ЦТ не только по математике, но и по обществоведению.
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