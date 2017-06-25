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Результаты ЦТ по математике должны появиться в начале недели

25.06.2017 22:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования по математике и обществоведению могут появиться уже в ближайшие понедельник-вторник.

Результаты ЦТ по математике должны появиться в начале недели
© Sputnik / Виктор Толочко
Ни одного абитуриента не выгнали с ЦТ по химии

Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап для большинства абитуриентов при поступлении в белорусские высшие учебные заведения. В пятницу и субботу большинство абитуриентов уже узнали свои результаты по русскому и белорусскому языкам.

В начале недели абитуриенты получат и результаты по математике и обществоведению. Сами сдающие ЦТ надеются, что баллы появятся 26-27 июня. В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) точные даты публикации результатов не называют.

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Одновременно с появлением результатов за первые испытания ЦТ, многие продолжают сдавать иные предметы. Уже в понедельник будущие студенты напишут экзамен по физике, затем состоятся ЦТ по истории Беларуси и всемирной истории, а также географии.

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Теги: Минск
 
 
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Уже 26-27 июня абитуриенты надеются узнать свои результаты ЦТ не только по математике, но и по обществоведению.

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