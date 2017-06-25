ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрнст уверен, что телевидение смотрят все

25.06.2017 21:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Константин Эрнст считает, что большинство молодых людей смотрят телевидение в отложенном режиме онлайн, об этом он рассказал в интервью телеканала ОНТ по случаю пятнадцатилетия телеканала.

Эрнст уверен, что телевидение смотрят все
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина, которая ведет: Спиридович отметит свои 25 на Славянском базаре

"Единовременность художественного эмоционального переживания интернет не может дать в полном объеме, в отличие от телевидения. Это контентная команда людей, которые способны ежедневно производить контент определенного качества", — рассказал Эрнст.

Он уверен, что телевидение смотрят и молодые люди, но онлайн.

"Телевидение учтет особенность психологического восприятия информации людей, рожденных после 1980 года, немного изменится, но продолжит существование", — уверен Эрнст.

Он считает, что ряд проектов будет оставаться популярной долгое время. Эрнст привел в качестве примера программу "Что? Где? Когда?", которая вчера стала самой рейтинговой программой в субботнем эфире.

"В ней есть драматургическая интерактивность, а можно добавить возможность отвечать одновременно со знатоками, чтобы все знали, что вы принимаете решение быстрее обладателей сов — и рейтинг поднимется, вероятно, еще выше", — предположил Эрнст.

Он проанонсировал новые сериалы, некоторые из них будут связаны с годовщиной революции, и пообещал, что "Голоса" больше не будет, несмотря на высокие рейтинги. Сегодня телеканалу ОНТ исполняется пятнадцать лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телевидение будет существовать, пока живы люди, родившиеся до 1980 года, уверен Константин Эрнст.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Почти 5% взрослого населения мира когда-либо принимало наркотик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика