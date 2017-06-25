Эрнст уверен, что телевидение смотрят все

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Константин Эрнст считает, что большинство молодых людей смотрят телевидение в отложенном режиме онлайн, об этом он рассказал в интервью телеканала ОНТ по случаю пятнадцатилетия телеканала.



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"Единовременность художественного эмоционального переживания интернет не может дать в полном объеме, в отличие от телевидения. Это контентная команда людей, которые способны ежедневно производить контент определенного качества", — рассказал Эрнст.

Он уверен, что телевидение смотрят и молодые люди, но онлайн.

"Телевидение учтет особенность психологического восприятия информации людей, рожденных после 1980 года, немного изменится, но продолжит существование", — уверен Эрнст.

Он считает, что ряд проектов будет оставаться популярной долгое время. Эрнст привел в качестве примера программу "Что? Где? Когда?", которая вчера стала самой рейтинговой программой в субботнем эфире.

"В ней есть драматургическая интерактивность, а можно добавить возможность отвечать одновременно со знатоками, чтобы все знали, что вы принимаете решение быстрее обладателей сов — и рейтинг поднимется, вероятно, еще выше", — предположил Эрнст.

Он проанонсировал новые сериалы, некоторые из них будут связаны с годовщиной революции, и пообещал, что "Голоса" больше не будет, несмотря на высокие рейтинги. Сегодня телеканалу ОНТ исполняется пятнадцать лет.