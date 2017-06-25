Коррупция в цифрах, танк в столбе и тест-драйв аттракционов - интересное за выходные

Доброе утро!

Сегодня жарко — до 26 градусов тепла. Но не забывайте зонты, будет дождь .





ВАЖНОЕ

Морская держава Беларусь наращивает поставки рыбы и морепродуктов в Россию. С января по апрель из Беларуси в Россию ввезли рыбы и морепродуктов на общую сумму 37,7 млн долларов. Где мы берем рыбу, икру и моллюсков в таком количестве — читайте здесь .

Средняя зарплата белорусов в мае увеличилась — только не падайте! — на целых 18,5 рубля и составила уже 795,2. Посмотрели, в каких сферах уже получают заветные «по пиццот» . И да, это не только программисты!





Польша хочет убрать Беловежскую пущу из списка природного наследия ЮНЕСКО. И вот почему .

Преступлений в Беларуси за последний год стало меньше — но только не в сфере коррупции. Много интересных цифр и фактов здесь .

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Белорусские военные вовсю готовятся к параду: говорят, в этом году 3 июля будет на что посмотреть . Но в субботу на тренировке что-то пошло не так: на проспекте Независимости танк врезался в дерево и снес фонарный столб. Чтобы разобраться в причине ДТП, мы обратились за комментарием к бывшему военному специалисту.





Вы только легли спать, а с рынка, что в деревне Дворец Лунинецкого района, уже поехали микроавтобусы в Минск, чтобы утром на прилавках Комаровки была свежая, красная клубника. Мы же побывали в белорусском клубничном крае — районе, в котором не зарабатывает только ленивый.

Узнали, что в следующем году возле столичного Дворца Независимости появится самый большой ТРЦ в стране. Объем инвестиций в объект, говорят, — до 100 миллионов долларов. И вот как он будет выглядеть .

Лето в разгаре, путевки на моря куплены, чемоданное настроение в воздухе. Но что делать, если судьба приготовила для вас приключение — курортный роман? Лучше не начинать. Почитайте советы психолога .

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Вот здесь директор IT-компании уверяет нас и вас, что «по количеству эндорфинов секс с бегом и рядом не стоял». Что ж, Богдану Коровцу можно верить: он один из тех людей, которые сделали Минский полумарафон визитной карточкой столицы.





Представляем вам вторую часть нашумевшего обзора аттракционов . У шоумена-акрофоба Ивана Величко по-прежнему огромные проблемы с вестибулярным аппаратом и храбростью, но в этот раз он не один — вместе с ним испытать на себе острые ощущения согласилась очень бодрая команда помощников!

В субботу белорусские абитуриенты сдавали ЦТ по химии, чуть раньше — по биологии. А вы помните школьную программу по этим предметам? Проверьте себя в нашем несложном тесте .

А в ночь с субботы на воскресенье в Ракове отмечали Купалье — языческий праздник огня и воды. Наш фотограф побывал на традиционных гуляньях — и вот вам много отличных фото .





Все новости субботы, 24 июня

Все новости воскресенья, 25 июня

Кстати. Сегодня расскажем вам все о «золотом времени» рожать . «Когда рожать?», «Пора рожать», «О детях подумать пора», «Часики-то тикают»… Несмотря на «часики», статистика говорит о том, что женщины все чаще стали откладывать рождение детей «на попозже». Спросили акушера-гинеколога, насколько это разумно. Оставайтесь с нами!

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