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Коррупция в цифрах, танк в столбе и тест-драйв аттракционов - интересное за выходные
26.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Сегодня жарко — до 26 градусов тепла. Но не забывайте зонты,
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Доброе утро! Сегодня жарко - до 26 градусов тепла. Но не забывайте зонты, будет дождь.
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