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30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске

26.06.2017 07:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске обкатывают современный отечественный трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


Фото: СТВ

Длина салона — больше 30 метров, разместиться в нем смогут около 400 человек. У трамвая 2 кабины управления, это позволяет эксплуатировать технику на линиях без разворотных колец.



«Аналогов нашему трамваю нет во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, полностью оснащен системой кондиционирования. Вскоре 23 такие машины отправятся в Санкт-Петербург», — рассказали в эфире телеканала.

 
Теги: Минск
 
 
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У трамвая 2 кабины управления, это позволяет эксплуатировать технику на линиях без разворотных колец.

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