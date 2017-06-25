30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске

В Минске обкатывают современный отечественный трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ .



Фото: СТВ

Длина салона — больше 30 метров, разместиться в нем смогут около 400 человек. У трамвая 2 кабины управления, это позволяет эксплуатировать технику на линиях без разворотных колец.









«Аналогов нашему трамваю нет во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, полностью оснащен системой кондиционирования. Вскоре 23 такие машины отправятся в Санкт-Петербург», — рассказали в эфире телеканала.