То прохлада, то жара. Погода в Витебске на неделю

Погода на предстоящей неделе будет контрастной: то июньская прохлада, то жара, то дожди, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Матвеев

В понедельник днем до +21°С, облачно, к вечеру не исключено, что соберется дождь.

Во вторник, 27 июля, будет прохладнее: ночью +11…13°С, днем — +17…19°С. Без осадков, но ветрено — порывы до 16 метров в секунду.

Среда повторит вторник, но ветер уляжется.

В четверг, 29 июля, придет первая большая жара в этом летнем сезоне: днем +26…28°С. Малооблачно, без осадков. И снова ветер порывами до 16 метров в секунду.

В пятницу сохранится такой же расклад погоды: жара с ветром. Но картину дополнит еще дождь. Возможна гроза.

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