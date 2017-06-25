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То прохлада, то жара. Погода в Витебске на неделю
26.06.2017 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Погода на предстоящей неделе будет контрастной: то июньская прохлада, то жара, то дожди,
В понедельник днем до +21°С, облачно, к вечеру не исключено, что соберется дождь.
Во вторник, 27 июля, будет прохладнее: ночью +11…13°С, днем — +17…19°С. Без осадков, но ветрено — порывы до 16 метров в секунду.
Среда повторит вторник, но ветер уляжется.
В четверг, 29 июля, придет первая большая жара в этом летнем сезоне: днем +26…28°С. Малооблачно, без осадков. И снова ветер порывами до 16 метров в секунду.
В пятницу сохранится такой же расклад погоды: жара с ветром. Но картину дополнит еще дождь. Возможна гроза.
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Погода на предстоящей неделе будет контрастной: то июньская прохлада, то жара, то дожди.
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