ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

То прохлада, то жара. Погода в Витебске на неделю

26.06.2017 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Погода на предстоящей неделе будет контрастной: то июньская прохлада, то жара, то дожди, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

В понедельник днем до +21°С, облачно, к вечеру не исключено, что соберется дождь.

Во вторник, 27 июля, будет прохладнее: ночью +11…13°С, днем — +17…19°С. Без осадков, но ветрено — порывы до 16 метров в секунду.

Среда повторит вторник, но ветер уляжется.

В четверг, 29 июля, придет первая большая жара в этом летнем сезоне: днем +26…28°С. Малооблачно, без осадков. И снова ветер порывами до 16 метров в секунду.

В пятницу сохранится такой же расклад погоды: жара с ветром. Но картину дополнит еще дождь. Возможна гроза.

Погода в Витебске и области

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода на предстоящей неделе будет контрастной: то июньская прохлада, то жара, то дожди.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Продавать мороженое можно, но нельзя: в Бресте на пляже ларек работает без электричества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика