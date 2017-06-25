Более 100 белорусских блюд предложат горожанам на неделе национальной кухни в Могилеве

В Могилеве сегодня стартует Неделя белорусской кухни, посвященная 750-летию города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

В кулинарной акции примут участие ведущие объекты общественного питания города: рестораны, бары и кафе. Они предложат продегустировать не только традиционные драники и мачанку с блинами, но и собственные фирменные блюда, которые пользуются популярностью. Потчевать гостей будут и такими вкусностями, как речная форель с запеченными овощами, утка в кисло-сладком соусе с гарниром и яблочными чипсами, закусками из различных солений, супом «Деревенский», блинными мешочками с курицей и грибами и многим другим. Всего будет более 100 белорусских блюд.

«Готовится к акции мы начали давно, предложив объектам питания разработать свои фирменные блюда и посвятив тридцатый конкурс профмастерства в Могилевском государственном университете продовольствия разработке кулинарного бренда Могилещины. Лучшие из созданных молодыми специалистами блюд будут представлены также в объектах общепита Могилева. Кроме того, рестораторы постараются создать особенную неповторимую атмосферу, чтобы гости и горожане чувствовали себя комфортно и уютно», — сказали в главном управлении.

В числе участников акции более 20 объектов общепита: рестораны «Модерн», «Винтаж», «Белладжио», «Мимино», бары «Барнео», «Карчма на Шклоўскiм базары», кафе «Карчма ў сяброў», «Трактир «Гурман», «Жорж Симоне» и другие.