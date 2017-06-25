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В штаб-квартире СНГ обсудят молодежную политику
26.06.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Вопросы молодежной политики в странах Содружества независимых государств, а также работа Совета по делам молодежи стран СНГ будут обсуждаться в Минске 26 июня в штаб-квартире организации, сообщили в пресс-службе Исполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник в Минске пройдет заседание постпредов СНГ, в котором примет участие председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Совет по делам молодежи СНГ был создан в соответствии с соглашением, которое в 2005 году подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, через четыре года к нему присоединилась Молдова.
"В частности, на заседании постпредов будет рассмотрена подготовка проекта Концепции сотрудничества стран Содружества в поддержке молодежного волонтерского движения", — сообщили Sputnik в пресс-службе Исполкома СНГ.
По словам собеседников агентства, с докладом по донному вопросу перед Советом постпредов выступит полномочный представитель Беларуси в Совете по делам молодежи, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Андрей Беляков.
В штаб-квартире также отметили, что в 2017 году Совет готовит представить на рассмотрение главам правительств СНГ ряд проектов в сфере молодежной политики, в том числе и Положение о Международном молодежном проекте "100 идей для СНГ".
Также на заседании 26 июня в Минске постпреды рассмотрят вопросы, касающиеся перспектив развития договорно-правовой базы СНГ в 2018 — 2019 годах, выделения квотных должностей в Исполкоме Содружества на 2018 — 2020 годы, наметят дату и повестку дня своего следующего заседания.
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Постпреды стран СНГ заслушают доклад первого секретаря ЦК БРСМ Белякова о развитии волонтерского молодежного движения в государствах Содружества.
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