Кажется, это лето. Погода в Гомеле на неделю

Капризный июнь на исходе. А это значит — появилась надежда на голубое небо, солнце и теплые ночи.





Уже сегодня днем до +26°, небольшой дождь. Завтра и в среду — чуть прохладнее, плюс 23°, ясно. В четверг воздух прогреется до 31°, а самый последний день июня будет и самым жарким за весь месяц — синоптики обещают до плюс 32 градусов тепла.