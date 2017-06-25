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Кажется, это лето. Погода в Гомеле на неделю

26.06.2017 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Капризный июнь на исходе. А это значит — появилась надежда на голубое небо, солнце и теплые ночи.


Уже сегодня днем до +26°, небольшой дождь. Завтра и в среду — чуть прохладнее, плюс 23°, ясно. В четверг воздух прогреется до 31°, а самый последний день июня будет и самым жарким за весь месяц — синоптики обещают до плюс 32 градусов тепла.

 
 
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Капризный июнь на исходе. А это значит - появилась надежда на голубое небо, солнце и теплые ночи.

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