Погода в Гродно и области на неделю: ветрено, пасмурно, очень жарко, а к выходным - дожди

Предстоящая неделя будет ветреной, пасмурной, а в пятницу синоптики обещают целый день дожди. Правда, в четверг будет очень жарко — по прогнозам температура воздуха будет достигать +32 °C. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В понедельник, 26 июня, переменная облачность. Днем и вечером — облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +19…21 °C. Вечером — +14…16°C. Ветрено — порывы до 14 м/c.

Во вторник, 27 июня, утром — ясно, без осадков. Днем — сплошная облачность и ветрено — порывы до 12 м/c. Температура воздуха днем +17…19 °C.

В среду, 28 июня, утром температура будет +14…16 °C. Днем — +22…24 °C. С утра синоптики обещают небольшую облачность, как и днем. Осадков не ожидается.

В четверг, 29 июня, утром — переменная облачность, днем — ясно. Синоптики обещают, что будет очень жарко — воздух прогреется до +32 °C. И будет снова ветрено. На этот раз порывы ветра могут достигать 18 м/c. Вечером температура снизится до +25…27 °C. Прохладу принесет и дождь, который возможен вечером.

В пятницу, 30 июня, весь день будут идти дожди. Температура воздуха прогреется до +21…23 °C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. Утром в субботу синоптики обещают небольшой дождь, а днем — ясную погоду. Температура воздуха днем — +22…24 °C.

Погода в Гродно и области.

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