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ЦТ по физике напишут в понедельник более 30 тыс. абитуриентов

26.06.2017 09:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по физике напишут в понедельник более 30 тысяч абитуриентов белорусских высших учебных заведений.

ЦТ — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских вузов. Абитуриенты уже сдали большинство тестирований: по государственным и иностранным языкам, математике и другим предметам.

В понедельник 26 июня абитуриенты сдадут ЦТ по физике. Всего на испытание зарегистрировались чуть более 30 тысяч человек.

На решение трех десятков физических задач абитуриентам отводится три часа. Начнется ЦТ, как и обычно, в 11:00 одновременно во всех пунктах проведения испытания.

Следующее ЦТ состоится в среду 28 июня — по истории Беларуси. В пятницу 30 июня абитуриенты сдадут географию, а в понедельник 2 июля — тестирование по всемирной истории.

 
Теги: Минск
 
 
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Физика - последняя из "точных наук", по которой сдают централизованное тестирование, после нее пройдут лишь испытания по историям и географии.

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