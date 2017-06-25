ЦТ по физике напишут в понедельник более 30 тыс. абитуриентов

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по физике напишут в понедельник более 30 тысяч абитуриентов белорусских высших учебных заведений.

ЦТ — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских вузов. Абитуриенты уже сдали большинство тестирований: по государственным и иностранным языкам, математике и другим предметам.

В понедельник 26 июня абитуриенты сдадут ЦТ по физике. Всего на испытание зарегистрировались чуть более 30 тысяч человек.

На решение трех десятков физических задач абитуриентам отводится три часа. Начнется ЦТ, как и обычно, в 11:00 одновременно во всех пунктах проведения испытания.

Следующее ЦТ состоится в среду 28 июня — по истории Беларуси. В пятницу 30 июня абитуриенты сдадут географию, а в понедельник 2 июля — тестирование по всемирной истории.