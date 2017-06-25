Придется подождать: метрополитен переходит на летний режим работы

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Метрополитен перешел на летний режим работы c 26 июня. Интервал движения поездов будет увеличен.



© Sputnik / Виктор Толочко Женщин-контролеров в столичном метро заменит служба безопасности

Изменения инициированы в связи с тем, что летом уменьшается количество пассажиров метро.

"С 26 июня 2017 года станции метрополитена будут открыты для приема пассажиров с 05:30 до 00:40. Последние отправления поездов с конечных станций "Малиновка", "Уручье", "Могилевская", "Каменная Горка" будут предусмотрены в 00:42", — пояснили в метрополитене.

Там также порекомендовали на пересадочные станции пребывать не на последнем, а на предпоследнем поезде.