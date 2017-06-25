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Придется подождать: метрополитен переходит на летний режим работы

26.06.2017 10:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Метрополитен перешел на летний режим работы c 26 июня. Интервал движения поездов будет увеличен.

Придется подождать: метрополитен переходит на летний режим работы
© Sputnik / Виктор Толочко
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Изменения инициированы в связи с тем, что летом уменьшается количество пассажиров метро.

"С 26 июня 2017 года станции  метрополитена будут открыты для приема пассажиров с 05:30 до 00:40.  Последние отправления поездов с конечных станций "Малиновка", "Уручье", "Могилевская", "Каменная Горка" будут предусмотрены в 00:42", — пояснили в метрополитене.

Там также порекомендовали на пересадочные станции пребывать не на последнем, а на предпоследнем поезде.

 
Теги: Минск
 
 
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С сегодняшнего дня интервалы в движении поездов минского метро станут больше, а на пересадочную станцию рекомендуют прибывать на предпоследнем поезде.

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