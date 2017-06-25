14 июля в Ивьевском районе в третий раз попробуют продать уникальное имение. Усадьба в Жемыславле должна была стать родовым гнездом со всеми атрибутами счастливой жизни: балами, зваными обедами, прогулками по аллеям неспешными летними днями. Но не стала. Сейчас некогда величественное здание, построенное в живописном месте на берегу реки Гавья, приходит в упадок: дворец давно стоит без крыши, окна заколочены, балюстрада на втором этаже обвалилась…





— Жалко такую красоту. Раньше столько туристов было, а сейчас никто к нам и не заезжает, — Ядя, которая смотрит за усадьбой, рассказывает, что только на журналистов вся надежда. — Вы расскажите людям, какое это имение замечательное. Его ведь можно восстановить и жить здесь можно, и туристов привозить, и праздники устраивать.

Уникальную усадьбу попробуют продать 14 июля в третий раз . Ивьевский райисполком выставил ее на аукцион с начальной ценой — шесть базовых величин (138 рублей).

Усадьбу строили графья Умястовские, однако они не смогли в полной мере насладиться всеми прелестями жизни в белорусской глубинке. Казимир Умястовский, который и начал строительство в Жемыславле точной копии варшавского королевского дворца в Лазенках, умер, не закончив свое дело. Его жена решила продолжить дело мужа, однако тоже вскоре умерла. Дворец достраивал ее сын Владислав, который переселился в Жемыславль вместе с женой Яниной в 1877 году и лично контролировал строительство. После его смерти Янина уехала за границу, а делами большого хозяйства занимался управляющий.





Усадьба, конечно, в не очень хорошем состоянии, но, по словам местных властей, ее еще можно спасти. Вокруг панского дома сохранилась уникальная липовая аллея, которую собственноручно сажали молодожены Умястовские, а еще флигели, в одном из которых во время строительства дворца жил граф Владислав, свирань с арками, часть конюшен, пруды и памятник природы во дворе — уникальный пенсильванский ясень. Комплекс называли «Жемыславльской Венецией» — из-за реки, которая течет рядом и нескольких прудов вокруг усадьбы. Места здесь, и правда, живописные, а старинный дворец, как и другие подобные старые дома, хранит в себе какую-то печаль, может быть, даже тайну и какое-то особое настроение.



















В заросшем травой и деревьями дворе все еще угадывается прежняя планировка площади перед дворцом. В Жемыславле Умястовские организовали крепкое хозяйство — породистые лошади, лесопилка, пахотные земли, спиртзавод, который потом работал еще несколько десятилетий при советской власти.

Усадебный дом был построен в 1877−85 годах. Флигели и хозяйственные здания — чуть раньше, в первой половине XIX века. Некоторые историки считают, что автором проекта дворца мог быть известный архитектор Леонард Маркони. На балконе дома должны были появиться статуи либо воинов либо вазы с цветами, в зависимости от того, кто родится у молодой жены графа Умястовского Янины.





— Но не получилось, — говорит местный краевед Ольга Субоч, — Балюстрада так и осталась без статуй. Граф умер раньше своей жены. Он был в годах — всего на год младше своей тещи.

Потом часть земель отдали для нужд Виленского университета, о чем свидетельствует табличка на одном из граничных (межевых) столбов, поставленных по периметру угодий.

Усадьба пережила две войны, потом здесь была контора местного совхоза. Правда, здание постепенно приходило в упадок, пока в 1979 году отстающее хозяйство не возглавил Анатолий Холупко, который до сих пор живет в Жемыславле. Мужчина очень переживает за судьбу усадьбы.

— Здание было в плохом состоянии, крыша текла, дыры на потолке, карнизы отваливались. Решили, что дворец надо реставрировать, но куда бы я не обращался, везде слышал в ответ, что мы должны сами решать свои проблемы. Как-то договорились о бетоне и других стройматериалах, нашли в Минске бригаду, которая занималась реставрацией. И совместными силами отремонтировали здание: сами штукатурили, сами красили, сами восстанавливали лепнину. Внутри еще стояли уникальные камины с изразцами. Мы же провели отопление, чтобы стены не промерзали, во дворе установили фонари. На крыльце-террасе устраивали дискотеки для молодежи. Через несколько лет и хозяйство подняли — увеличили надои, фермы стали строить и жилье для доярок. У нас даже мест в садике стало не хватать — пришлось возводить еще один корпус, — рассказывает бывший председатель совхоза.





В конце 80-х годов усадьбой заинтересовался Минский часовой завод «Луч». Планировалось, что во дворце сделают дом отдыха. Дом отреставрируют, в конюшнях организуют бассейн, рядом построят пятиэтажную гостиницу, а совхозу — новые помещения для ферм. В «Гродногражданпроекте» заказали типовой проект. Вроде бы дело пошло. В Жемыславле даже открыли сборочный цех завода. Однако Гродненский облисполком не дал добро на сделку. Усадьба осталась на балансе колхоза. В середине 90-х годов Анатолий Холупко ушел с поста руководителя СПК, а хозяйство объединили с соседним колхозом. Контора выехала в Субботники, во дворце временно организовали кухню для комбайнеров во время страды.

После несколько лет здание пустовало. Исчезли уникальные расписные камины, кто-то вынес старую мебель и даже часть полов.

Чтобы спасти умирающую усадьбу, в 2008 году тогдашний председатель СПК «Субботники» решил продать палац по остаточной стоимости. Местные решение поддержали. Даже нашелся покупатель — предприниматель из Минска, который успел сделать временную консервацию основного здания. Но в дело вмешалась прокуратура — мол, слишком дешево продали имение — оценочная стоимость которого 500 миллионов неденоминированных рублей, а бизнесмену оно обошлась всего в 8 миллионов. Договор признали недействительным, председателю грозила уголовная ответственность.





— Мы начали собирать подписи за сохранение памятника, но воз и ныне там. Обращались неоднократно к местным властям, чтобы те как-то поспособствовали или продаже, или восстановлению дворца, — вздыхает Ольга Собач и показывает фотографии имения.

В 2012 году, во дворце случился пожар — с тех пор уникальный усадебный дом стоит без крыши.





— Таких зданий, как наш дворец, в мире всего четыре — есть еще в Варшаве, Вильнюсе и в Риме. Так неужели нельзя сохранить такую редкую усадьбу? Только нам она нужна, получается, — говорит женщина. — Знаете, если дворца не станет, наша деревня перестанет существовать. Конторы нет, библиотеки нет, садик закрыли, школу тоже хотят закрывать, а еще и панского дома не будет. Он как будто нас здесь держит всех, объединяет и цементирует разные времена. Мы сами готовы и на субботники выходить, и подписи собирать, и что-то делать, чтобы палац остался. И, конечно, ждем покупателя, который вдохнет новую жизнь во дворец и в наше местечко.





Присматривались к дворцу и другие покупатели. Один из них, иорданец Насир , в 2015 году был готов заплатить за дворец 1,6 млрд неденоминированных рублей. Он планировал отреставрировать здание и оказывать услуги, связанные с агро- и международным туризмом. Даже оплатил первоначальный взнос за аукцион — 10 процентов от стоимости. Однако через какое-то время предприниматель куда-то исчез, а дворец вернули государству. До этого еще было ОАО «Брестгазстрой», готовое вложить немалые деньги в реставрацию усадьбы, но в Гродненском облисполкоме тогда посчитали, что «отдавать» дворец другой области нецелесообразно.





По словам местных жителей, приезжали недавно и бизнесмены из Минска, интересовались историческим комплексом, однако им больше нужны были лесные угодья, а дворец реставрировать хотели по остаточному принципу.

— Уехали ни с чем, — говорят местные жительницы и добавляют, что деревенские пристально следят за судьбой дворца и лишь бы кому его не отдадут, но все же очень ждут покупателей, которые восстановят уникальную усадьбу.