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Завод: повреждения попавшего в ДТП в Минске танка незначительны

26.06.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Повреждения у врезавшегося в столб в Минске танка незначительны, его отремонтировать можно и силами военнослужащих-ремонтников в воинской части, сообщили Sputnik в понедельник в Борисовском 140-м ремонтном заводе.

Необычное ДТП с участием танка Т-72 произошло в субботу на проспекте Независимости в Минске: боевая техника въехала в фонарный столб и буквально "снесла" дерево. В результате инцидента никто не пострадал, однако событие стало самым обсуждаемым в социальных сетях за выходные.

Ремонтом танков в Беларуси занимается единственная организация — 140-й ремонтный завод, расположенный в Борисове. Как сообщили Sputnik на предприятии, повреждения у танка незначительные, и он к ним не поступал.

"Такие повреждения могут исправить и силами самих военнослужащих", — заверили собеседники агентства.

Дорожное покрытие на месте ДТП сотрудники городских служб отремонтировали быстро. Новый столб вместо снесенного техникой пока не установили, однако по телевидению ранее прозвучало, что столб и так подлежал замене.

Сразу после аварии с танком ряд активистов потребовали отказаться от военных парадов в Минске, приведя ситуацию в пример как возможную угрозу жизни и здоровью людей. За три дня онлайн-петиция с подобным требованием собрала порядка трех тысяч подписей.

Смотрите видео ДТП с танком в центре Минска >>

 
Теги: Минск
 
 
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В 140-й ремонтный завод попавший в ДТП в Минске танк пока не поступал.

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