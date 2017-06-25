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Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле
26.06.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Статистика результатов централизованного тестирования (ЦТ) этого года будет представлена после резервных дней сдачи испытаний, сообщили Sputnik в понедельник в Минобразования.
© Sputnik Виталий Аньков
Абитуриенты уже начали узнавать свои результаты ЦТ — на сегодня
Традиционно по итогам тестирования Министерство образования представляет статистику: сколько абитуриентов получили 100 баллов, сколько "завалили" испытания, а также иные факты.
"Статистика будет представлена после резервных дней сдачи тестирования", — сообщили Sputnik в ведомстве.
В резервные дни сдать ЦТ можно тем абитуриентам, кто пропустил основной день экзамена по уважительной причине и имеет соответствующие подтверждения. В 2017-м резервных дня будет три: 6,8 и 10 июля. Таким образом, статистика по предметам будет доступна уже после начала подачи документов в вузы.
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Данные о количестве 100-балльников и иные факты по результатам тестирования будут опубликованы после проведения итогов резервных дней сдачи ЦТ.
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