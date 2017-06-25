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Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле

26.06.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Статистика результатов централизованного тестирования (ЦТ) этого года будет представлена после резервных дней сдачи испытаний, сообщили Sputnik в понедельник в Минобразования.

Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле
© Sputnik Виталий Аньков
Результаты ЦТ по математике должны появиться в начале недели

Абитуриенты уже начали узнавать свои результаты ЦТ — на сегодня известны баллы по русскому и белорусскому языкам, а вскоре ожидается появление оценок за тестирование по обществоведению и математике.

Традиционно по итогам тестирования Министерство образования представляет статистику: сколько абитуриентов получили 100 баллов, сколько "завалили" испытания, а также иные факты.

"Статистика будет представлена после резервных дней сдачи тестирования", — сообщили Sputnik в ведомстве.

В резервные дни сдать ЦТ можно тем абитуриентам, кто пропустил основной день экзамена по уважительной причине и имеет соответствующие подтверждения. В 2017-м резервных дня будет три: 6,8 и 10 июля. Таким образом, статистика по предметам будет доступна уже после начала подачи документов в вузы.

Подробнее про резервные дни проведения ЦТ-2017 смотрите в инфографике Sputnik >> 

 
Теги: Минск
 
 
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Данные о количестве 100-балльников и иные факты по результатам тестирования будут опубликованы после проведения итогов резервных дней сдачи ЦТ.

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