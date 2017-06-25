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С сегодняшнего дня минское метро будет закрываться на 20 минут раньше

26.06.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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С 26 июня и до конца летнего периода минское метро будет закрываться на 20 минут раньше: не в час ночи, а в 00.40. Об этом сообщают на сайте столичной подземки.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С 26 июня метрополитен будет открыт для пассажиров 5.30 до 00.40. Последние поезда с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская» и «Каменная Горка» будут уходить в 00.42. Прибывать на конечные станции они должны в 01.10.

Для пересадки на другую линию рекомендуется приезжать на узел «Октябрьская» — «Купаловская» не на последнем, а на предпоследнем поезде.

Кроме того, с 26 июня на лето увеличатся интервалы между поездами и в остальное время. Транспортники объясняют эти изменения снижением пассажиропотока и переходом метро на летний режим работы.

 
 
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Изменения продлятся до конца летнего периода.

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