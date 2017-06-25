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Витебская мошенница 4 года выманивала по различными предлогами и присваивала деньги горожан

26.06.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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32-летняя жительница Витебска получила 6 лет колонии за мошенничество и подстрекательства к взяточничеству, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

«За женщиной числится целый шлейф преступных похождений, — отметил Виталий Сапроненко. — Так, в 2013 году она обманывала своего сожителя: склонила его к получению кредитов и передаче ей выданных банками 42 млн неденоминированных рублей».

В 2014−2015 годах, являясь старостой группы одного из витебских вузов, мошенница подстрекала одногруппников к передаче ей денег в пользу преподавателей — для решения вопросов о сдаче экзаменов без проверки знаний, а также о переводе студентов с платной на бюджетную форму обучения. Полученную сумму в размере 20 млн рублей женщина присвоила.

По той же схеме она уговорила нескольких горожан передать ей более 130 млн рублей под вымышленными предлогами: дача взяток чиновникам и работникам банков — за решение вопросов о предоставлении арендного жилья, получении кредита как нуждающегося в улучшении жилищных условий, предоставлении льготного кредита для строительства и т.д. Всего в 2015−2016 годах было возбуждено около 40 эпизодов уголовных дел.

Суд Первомайского района Витебска приговорил женщину по статьям «Дача взятки» и «Мошенничество» к 6 годам в колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

 
Теги: Витебск
 
 
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