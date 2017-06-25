Гродненец, который хотел пройти пешком 30 тысяч км, из-за отсутствия денег поселился в монастыре

Гродненец Сергей Мороз, который 1 марта 2016 года отправился в пешее путешествие Гродно, который планирует пройти 30 тысяч км пешком, добрался до Опочки">длиной почти 30 тысяч километров, уже 10 месяцев находится в монастыре на Соловецких островах. Продолжать свой путь Сергей пока не планирует. Причина — отсутствие денег, сообщает hrodna.life.



Фото: из личного архива

Путешественник перед стартом объявил, что планирует за четыре года преодолеть маршрут через шесть стран: Беларусь, Россию, Монголию, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Трудности у жителя Гродно, который служил в армейском спецназе, возникли уже после первых 1500 км. Сергей начал ссылаться на отсутствие помощи и финансирования. Из-за этого с августа 2016 года он осел в монастыре на Соловецких островах. Планировалось, что путешественник там переждет зиму и отправится дальше в свой путь, но все вышло иначе.

«Уже заканчивается июнь, а поддержки и помощи нет. Мои собственные сбережения закончились еще до острова. Обувь и одежда износились, рюкзак развалился. Камера практически умерла. Спонсоров не было и нет. Продолжать путь невозможно. Могу сказать, что проект остановлен. Печально, но это так. Монастырь и остров меня приняли, они дали мне молитву, кров и пищу. Занимаюсь я тем, что лучше всего умею. Работаю бесплатно, зон ответственности очень много. Сейчас я помощник отца Нестора. Также отвечаю за парк техники, городок трудников, склады и обеспечение», — рассказал Сергей.



Фото: из личного архива

Готов ли путешественник остаться в монастыре, он еще сказать не может, но ему там нравится.