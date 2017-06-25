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В Гомеле вынесли приговор трем бывшим таможенникам, которые пропускали "нужные" фуры

26.06.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Центрального района 26 июня вынес приговор в отношении трех бывших сотрудников Мозырской таможни за получение взятки. Вместе с ними на скамье подсудимых оказался и их бывший коллега, который обвинялся в даче взятки повторно.


Одному из обвиняемых суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, двум — по четыре года колонии, также с конфискацией. Все трое лишены права занимать в течении пяти лет должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Взяткодатель получил два с половиной года усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В 2015 году обвиняемый в даче взятки 37-летний житель Мозыря, уволившийся из таможни еще в 2008-м, предложил бывшим коллегам за вознаграждение помочь в вопросе перевозки говядины из Беларуси в Россию. Фура перевозила мясо в Курскую область с грузом больше положенного, а также без наличия специальных сертификатов. Старшие оперуполномоченные Мозырской таможни по особо важным делам, находясь в составе мобильный группы, должны были обеспечить беспрепятственный выезд автомобиля из Беларуси в пункте пропуска Селище Добрушского района.

Следствие установило, что подобную «помощь» сотрудники таможни оказывали и другим гражданам. За это получали вознаграждения от 40 рублей до 40 долларов.

Всего за свободный пропуск авто, пересекающих границу без необходимых документов или с превышением допустимой нормы, они заработали 3,6 тыс. рублей.

 
 
Ссылка на источник 24
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Следствие установило, что подобную "помощь" сотрудники таможни оказывали и другим гражданам. За это получали вознаграждения от 40 рублей до 40 долларов.

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