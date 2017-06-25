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Минобороны рассказало о финансировании парада ко Дню Независимости
26.06.2017 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Финансирование подготовки и проведения военного парада ко Дню Независимости осуществляется в пределах выделенных Министерству обороны средств, заявил журналистам в понедельник начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.
© Sputnik / Виктор Толочко
По традиции, одним из центральных событий празднования Дня Независимости Беларуси станет военный парад. У подобного представления бывают и критики: часто возникают вопросы и стоимости и целесообразности проведения парадов.
"Могу сказать, что финансирование мероприятий по подготовке и проведению парада осуществляется в пределах средств выделенных Минобороны на текущее содержание вооруженных сил", — заверил журналистов Макаров.
Представитель Минобороны напомнил, что военные расходы составляют немногим более процента от ВВП — этот показатель ниже, чем у стран Европы.
"Однако подобное финансирование позволяет в режиме строгой экономии и закупать самую современную технику, и проводить учения, парады", — подчеркнул Макаров.
Военный парад пройдет 3 июля в 10:00 у стелы "Минск — город герой".
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Несмотря на небольшие по сравнению с европейскими военные расходы, Беларусь позволяет себе и покупать современную военную технику, и проводить парады и учения.
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