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Минобороны рассказало о финансировании парада ко Дню Независимости

26.06.2017 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Финансирование подготовки и проведения военного парада ко Дню Независимости осуществляется в пределах выделенных Министерству обороны средств, заявил журналистам в понедельник начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

Минобороны рассказало о финансировании парада ко Дню Независимости
© Sputnik / Виктор Толочко
Танк из парадной колонны врезался в столб на проспекте Независимости

По традиции, одним из центральных событий празднования Дня Независимости Беларуси станет военный парад. У подобного представления бывают и критики: часто возникают вопросы и стоимости и целесообразности проведения парадов.

"Могу сказать, что финансирование мероприятий по подготовке и проведению парада осуществляется в пределах средств выделенных Минобороны на текущее содержание вооруженных сил", — заверил журналистов Макаров.

Представитель Минобороны напомнил, что военные расходы составляют немногим более процента от ВВП — этот показатель ниже, чем у стран Европы.

"Однако подобное финансирование позволяет в режиме строгой экономии и закупать самую современную технику, и проводить учения, парады", — подчеркнул Макаров.

Военный парад пройдет 3 июля в 10:00 у стелы "Минск — город герой".

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на небольшие по сравнению с европейскими военные расходы, Беларусь позволяет себе и покупать современную военную технику, и проводить парады и учения.

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