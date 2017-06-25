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В Борисове мошенник присвоил себе более 80 тысяч долларов

26.06.2017 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Борисове мошенник присвоил себе более 80 тысяч долларов. Следователи разыскивают пострадавших. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фото: Следственный комитет

СК возбудил ряд уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК) в отношении 24-летнего Вадима Нестерова.

Молодой человек подозревается в том, что в течение 2016 года путем обмана завладел имуществом жителей Борисова на сумму более 80 тысяч долларов. Двум потерпевшим обвиняемый обещал помощь в реализации их автомобилей.

«Не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства как по устному договору займа, так и по договору купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа, он завладел их автомобилями: Mercedes стоимостью 16 тысяч долларов и BMW 520i стоимостью 6,5 тысяч долларов. В последующем деньги от продажи автомобилей присвоил себе», — сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, по данным следствия, в ряде случаев молодой человек брал взаймы крупные денежные суммы у знакомых под предлогом развития бизнеса, дорогостоящего лечения родственников, передачи денежных средств в долг другому лицу, но не возвращал. На самом деле деньги тратил на аренду дорогих автомобилей, развлечения и другие личные нужды.

Уголовные дела по фактам мошенничества соединены в одно производство, в рамках которого собирается доказательная база по преступным деяниям, устанавливаются потерпевшие. Обвиняемый заключен под стражу.

Граждане, пострадавшие от противоправных деяний мошенника, могут обращаться в Борисовский РОСК по адресу ул. Рабочий Химик, 13, или по телефону 8 (0177) 76-82-82.
 
 
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Следователи разыскивают пострадавших.

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