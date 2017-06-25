Суд Глубокского района завершает рассматривать дело о незаконной миграции шести граждан Ирака в Евросоюз. Обвиняемые — англичанин Алан Смит и двое граждан Беларуси — выступили с последним словом. До этого прокурор попросил для британского подданного 6 лет лишения свободы, для белорусов — по 5 лет. Ожидается, что приговор судья вынесет 29 июня, сообщает региональный правозащитный сайт «Віцебская вясна».



Алан Смит со своим адвокатом. Фото: «Віцебская вясна»

Напомним, британца и двух белорусов обвиняют по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

В последнем слове Алан Смит во второй раз заявил о своей невиновности. Ранее иностранец говорил об этом же в своем заявлении в зале суда .

Акцент в своей заключительной речи Алан Смит поставил на нарушении прав человека:

— Когда меня арестовали в Бресте, не дали переводчика, не объяснили права и обязанности, не позволили звонить. Согласно законам Республики Беларусь членам моей семьи обязаны были сообщить о моем задержании в течение 12 часов, а посольство Великобритании должны были оповестить в течение 24 часов. Но этого не было сделано.

Я не знал, почему меня арестовали. Меня отвезли в Витебск. На следующий день, 1 октября, меня доставили к прокурору. Без адвоката. Я не понимал, что он говорит. Мне опять не объяснили права. Потом меня отвезли в СИЗО № 2. Там по-английски никто не разговаривал. И там права и обязанности мне не объясняли в течение двух месяцев.

Было много нарушений моих прав со стороны начальника СИЗО № 2. Обо всем этом я писал много жалоб — и прокурору в Витебск, и генеральному прокурору в Минск. Но никто на них по существу не ответил. Мои письма вынимались, но не знаю кем: следователь обвинял в этом СИЗО-2, а СИЗО-2 — следователя: никто не хотел брать на себя ответственность за это. Когда изучали материалы моего дела, следователь давал мне четырех разных переводчиков. Некоторые из них не имели должной квалификации.

— В этой зале суда выступили 24 свидетеля. И ни один из них не уличил меня в уголовном действии, — обратил внимание суда Алан Смит. — Я бизнесмен. Имею достаточно денег. И, конечно, я приехал в Беларусь не для того, чтобы за пару тысяч долларов помочь нелегалам пересечь границу.

Процесс в Глубоком начался 25 мая — в зале суда редко появлялся кто-то, кроме участников. Но перед завершением слушаний в райцентр прибыли представитель посольства Великобритании и английский адвокат Смита Майкл Поллак.

Поллак сказал родственникам Алана Смита, что нужно готовиться к плохому сценарию. И пообещал, что даже если будет присудят лишение свободы, он предпримет шаги, чтобы Алана отправили отбывать наказание в Великобританию.