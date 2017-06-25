Минобороны: водитель танка, который занесло в столб, не на гауптвахте

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с танком в Минске в субботу произошло во многом из-за сложных погодных условий, заявил журналистам в понедельник начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

Резонансное ДТП произошло в понедельник на проспекте Независимости в Минске: танк "снес" осветительный фонарь и дерево , в результате ЧП никто не пострадал, а сам танк получил незначительные повреждения.

"Факт имел место быть. Пострадавших нет. Техническая проверка показала, что боевая машина была исправна. Случившееся обусловлено во многом сложными погодными условиями — проливной дождь и мокрый асфальт. Чтобы подобное не повторилось — был принят комплекс мер", — пояснил Макаров.

Сейчас в военном ведомстве продолжается проверка инцидента.

"Учитывая что здесь есть отдельные спекуляции вплоть до того что и солдат этот (водитель танка — Sputnik) сделан главным виновником… это не соответствует действительности. Занос боевой машины произошел до того, как он пытался маневрировать", — добавил представитель Минобороны.

Он также отметил, что, возможно, действия механика-водителя как раз помогли избежать более серьезных повреждений боевой машины.

Сам же водитель-механик, по словам Макарова, находится не на гаупвахте. Впрочем, этот экипаж не будет принимать участия непосредственно в параде ко Дню Независимости.

Восстановление поврежденного участка проспекта Независимости проводит Минобороны, и все работы там должны быть завершены уже в понедельник.