|
Минобороны: водитель танка, который занесло в столб, не на гауптвахте
26.06.2017 12:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с танком в Минске в субботу произошло во многом из-за сложных погодных условий, заявил журналистам в понедельник начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.
Резонансное ДТП произошло в понедельник на проспекте Независимости в Минске:
"Факт имел место быть. Пострадавших нет. Техническая проверка показала, что боевая машина была исправна. Случившееся обусловлено во многом сложными погодными условиями — проливной дождь и мокрый асфальт. Чтобы подобное не повторилось — был принят комплекс мер", — пояснил Макаров.
Сейчас в военном ведомстве продолжается проверка инцидента.
"Учитывая что здесь есть отдельные спекуляции вплоть до того что и солдат этот (водитель танка — Sputnik) сделан главным виновником… это не соответствует действительности. Занос боевой машины произошел до того, как он пытался маневрировать", — добавил представитель Минобороны.
Он также отметил, что, возможно, действия механика-водителя как раз помогли избежать более серьезных повреждений боевой машины.
Сам же водитель-механик, по словам Макарова, находится не на гаупвахте. Впрочем, этот экипаж не будет принимать участия непосредственно в параде ко Дню Независимости.
Восстановление поврежденного участка проспекта Независимости проводит Минобороны, и все работы там должны быть завершены уже в понедельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство проводит свое расследование и обещает, что подобное в городе не повторится, также Минобороны заверило, что устранит в понедельник повреждения на месте...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии