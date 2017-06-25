В Гродно пройдет фестиваль про путешествия и самообразование «Самоход». Организаторы, компания «У Беларусь і Еўропу — БЕЗ ВІЗЫ!», обещают много мастер-классов, лекций и лайфхаков от путешественников. Вход на все мероприятия фестиваля — бесплатный. Начало — в 14.00 1 июля.





— На фестивале вы узнаете, как путешествовать почти бесплатно, как стать волонтером на другом конце света, как учиться в иностранном вузе по обмену, также можно будет подучить польский язык и узнать, какие измнения произошли в визовом вопросе за последние годы, — рассказали в компании.

Программа фестиваля:

14.00−14.40 — Квест по польскому языку: экспресс-урок от клуба разговорной практики «Мир без границ». Всем участникам памятные наклейки и специальные призы для победителей.

14.50−15.40 — «Что изменилось на визовом поле на последние 2 года?» + презентация кампании «В Беларусь и Европу — БЕЗ ВИЗЫ».

15.50−16.40 — «Как увидеть мир благодаря образовательным и волонтерским программам». Спикер — Любовь Касперович, путешественница, представитель проекта Adukacyja.info, участница самых разнообразных волонтерских и образовательных проектов.

16.50−17.40 — «Приключения в Индонезии». Анастасия Задорожная расскажет как за 2 недели объехать 3 острова, встретить рассвет на Яве с видом на дымящийся вулкан Бромо, опустить руку в кислотное озеро, надышаться серой, потрогать черепаху на дне океана и своими глазами увидеть явление голубого огня в кальдере вулкана Иджен.

17.50−18.40 — Виктория Терешенок про Азию. Обезьяны Камбоджи, птицы Вьетнама, киты Шри-Ланки: почему каждый год в Азию — как в первый раз?

В 21.00 в баре Куба начнется вечеринка фестиваля «Самоход». Играет schmoltz.

Что: Фестиваль мобильности и открытости «Самоход» Где: ДОМ46 ул. Лелевеля, 46 Когда: 1 июля (суббота) Начало в 14.00

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