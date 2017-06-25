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Житель Могилева заплатит штраф за ложный донос в милицию

26.06.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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36-летний могилевчанин решил из неприязни к знакомому сделать от его имени ложный донос и подставить. Но в итоге суд оштрафовал именно его. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

Житель Могилева представился именем своего знакомого и сообщил в милицию, что якобы стал жертвой особо злостного хулиганства.

Позже выяснилось, что человек, от имени которого поступил звонок, находится в другом городе. И каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось.

— Установлено, что обвиняемый совершил ложный донос на почве личных неприязненных отношений к знакомому, рассчитывая на то, что его задержат за ложное сообщение, — рассказывает официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Соленюк.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 400 Уголовного кодекса (Заведомо ложный донос). В итоге суд признал мужчину виновным и наказал штрафом в 805 рублей.

СК предупреждает: заведомо ложный донос о совершении преступления является уголовно наказуемым деянием. За это предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

— Следователи обладают широким спектром механизмов, позволяющих в кратчайшие сроки изобличить лицо, подозреваемое в совершении такого преступления, собрать полноценную доказательственную базу и в кратчайшие сроки направить уголовное дело в суд, — отметила Татьяна Соленюк.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина хотел "подставить" своего знакомого, но в итоге сам стал фигурантом уголовного дела.

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