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СБУ задержала белоруса по подозрению в шпионаже

26.06.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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16 июня в Украине был задержан белорус, которого подозревают в шпионаже. Суд поддержал ходатайство следователей Службы безопасности Украины (СБУ) о заключении мужчины под стражу. Такое решение опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

Белоруса подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж). А именно в «сборе с целью передачи иностранному государству сведений, которые представляют государственную тайну, совершенном иностранцем». Санкцией статьи предусмотрено «безальтернативное наказание» — от 8 до 15 лет лишения свободы.

19 июня Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство СБУ о заключении подозреваемого под стражу в изолятор в Киеве. Белоруса задержали тремя днями ранее и в тот же день возбудили дело.

В пользу какого государства мог шпионить мужчина, не сообщается. Сам подозреваемый отрицает обвинения.

Известно, что мужчина не работает и не женат, не имеет постоянного или временного места жительства в Украине, у него на иждивении отец-пенсионер. С его же слов, ранее не судимый.

С учетом этих обстоятельств, а также тяжести обвинений (шпионаж относится к категории особо тяжких преступлений) суд пришел к выводу, что «имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый, осознавая неотвратимость наказания, может скрываться от органов досудебного расследования и суда», а также уничтожить возможные доказательства или влиять на свидетелей.

 
 
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Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сам подозреваемый отрицает обвинения.

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