Минобороны о ЧП с танком на репетиции парада: Причиной аварии стала плохая погода

Причиной аварии во время репетиции парада в Минске стала плохая погода, танк был исправен, механик не наказан, заявил представитель Министерства обороны Владимир Макаров.



Фото: Citydog.by

Напомним, 24 июня в Минске в районе станции метро «Московская» танк, который ехал на генеральную репетицию парада, врезался в дерево и снес фонарный столб.

— Причиной аварии стала плохая погода. Во время ЧП никто не пострадал, здоровью экипажа ничего не угрожает. Проверка показала, что боевая машина была исправна, случившееся во многом обусловлено погодными условиями — проливной дождь, мокрый асфальт, — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.



Фото: Citydog.by

По словам Владимира Макарова, чтобы подобное не повторилось, сейчас проводят дополнительный инструктаж и занятия для механиков-водителей, а также обучение вождению в сложных погодных условиях.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка.

— По этому поводу есть спекуляции, что чуть ли не солдат сделан главным виновным и он находится на гауптвахте, но это не соответствует действительности. Занос боевой машины произошел до того, как он пытался маневрировать, вполне вероятно, что действия механика-водителя, который стал тормозить после заноса, привели к тому, что разрушений не было больше.

Экипаж в параде участвовать не будет. Военное ведомство устраняет последствия инцидента.

Ранее подполковник в отставке, который раньше эксплуатировал боевые машины, в том числе танки Т-72 различных модификаций, рассказал в комментарии 42.TUT.BY , что езда на больших скоростях по асфальту довольно опасна для 44-тонной боевой машины, особенно если асфальт — мокрый. По его словам, в этих условиях боевая машина ведет себя «как корова на льду».