По подозрению в шпионаже в Украине задержали белоруса

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Гражданина Беларуси задержали в Украине по подозрению в шпионаже, соответствующая информация размещена в Едином реестре судебных решений страны.

Задержали гражданина Беларуси 16 июня, суд поддержал ходатайство СБУ о заключении белоруса под стражу, сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Киеве.

Выходца из республики подозревают в "сборе с целью передачи иностранному государству сведений, которые представляют государственную тайну, совершенном иностранцем". Наказание по данной статье УК Украины предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Сам белорус в ходе судебного заседания с обвинениями в свой адрес не согласился. Сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения свободы — домашнем аресте или подписке о невыезде, однако суд эти просьбы октлонил.

В пользу какого государства мог шпионить гражданин Беларуси, а также данные о его ФИО, возрасте и месте жительства в документе не раскрываются. Известно лишь то, что у него на иждивении находится пожилой отец.