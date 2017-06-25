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Носкевич: любое заявление СК должно восприниматься как догма
26.06.2017 14:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Любое заявление Следственного комитета должно восприниматься как догма, заявил в интервью Sputnik председатель СК Беларуси Иван Носкевич.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Силовые органы нередко критикуют за "закрытость" перед обществом и журналистами, однако Следственный комитет регулярно предоставляет оперативную и важную информацию по делам, которыми занимается. По словам руководителя СК, главное в общении его подчиненных с журналистами – достоверность.
"Главное требование, которое я предъявляю к своим подчиненным в части общения с прессой, – достоверность. Если кратко: мы должны давать информацию так, чтобы нас никто и никогда не смог опровергнуть. Любое заявление Следственного комитета должно восприниматься как догма", – рассказал Носкевич.
Руководитель СК полагает, что его ведомство неплохо справляется с этой задачей: заявления комитета регулярно цитируют ведущие медиаресурсы, которые "полностью доверяют официальным ответам представителей ведомства".
Кроме того, глава Следственного комитета рассказал Sputnik о выстраивании сотрудничества с российскими коллегами, борьбе с киберпреступностью и том, как благодаря одному документу следователям удалось раскрыть 24 изнасилования, совершенных одним преступником.
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Глава Следственного комитета требует от своих подчиненных достоверности в общении с журналистами.
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