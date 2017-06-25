Носкевич: любое заявление СК должно восприниматься как догма

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Любое заявление Следственного комитета должно восприниматься как догма, заявил в интервью Sputnik председатель СК Беларуси Иван Носкевич.



© Sputnik / Александр Шурмелев Глава СК о взаимодействии следователей Беларуси и России

Силовые органы нередко критикуют за "закрытость" перед обществом и журналистами, однако Следственный комитет регулярно предоставляет оперативную и важную информацию по делам, которыми занимается. По словам руководителя СК, главное в общении его подчиненных с журналистами – достоверность.

"Главное требование, которое я предъявляю к своим подчиненным в части общения с прессой, – достоверность. Если кратко: мы должны давать информацию так, чтобы нас никто и никогда не смог опровергнуть. Любое заявление Следственного комитета должно восприниматься как догма", – рассказал Носкевич.

Руководитель СК полагает, что его ведомство неплохо справляется с этой задачей: заявления комитета регулярно цитируют ведущие медиаресурсы, которые "полностью доверяют официальным ответам представителей ведомства".

Кроме того, глава Следственного комитета рассказал Sputnik о выстраивании сотрудничества с российскими коллегами, борьбе с киберпреступностью и том, как благодаря одному документу следователям удалось раскрыть 24 изнасилования, совершенных одним преступником.

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