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Военный парад 3 июля оплатит Минобороны

26.06.2017 15:13 — Новости Общества | БДГ  
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В военном параде в День независимости 3 июля будет участвовать 6 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники, а финансирование будет осуществляться в пределах выделенных ведомству средств.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Владимира Макарова, на параде будут представлены тридцать  соединений и воинских частей, а также пять учреждений образования.

Всего в параде ожидается участие шести тысяч военнослужащих (тех, кто непосредственно участвует и кто обеспечивает), более полутысячи единиц колесной и гусеничной техники.

Впервые в параде примут участие представители всех четырех отдельных механизированных бригад сухопутных войск, двух соединений сил специальных операций.

В воздушном эшелоне впервые будет представлена авиация МЧС и ДОСААФ.

В небе над Минском можно будет увидеть вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-боевые Як-130 и Л-39, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Военно-космические силы России на параде будут представлены вертолетами Ка-52, истребителями Су-27 и бомбардировщиками Су-34.

Макаров сообщил, что впервые после парада, который традиционно пройдет возле стелы «Минск — город-герой», 47 единиц различной боевой техники будут на несколько часов оставлены на месте для ознакомления с ней населения, пишет сайт naviny.by

Что касается стоимости парада, то, по словам пресс-секретаря, она будет выделена «в пределах средств, выделенных Министерству обороны на текущее содержание Вооруженных сил», как всегда оплачивается финансирование мероприятий по подготовке и проведению парада.

В Беларуси военные расходы составляют немногим более 1% от ВВП (для сравнения: в европейских странах - 2%, в отдельных государствах мира - от 3,5% до 6%)", - пояснил представитель министерства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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В военном параде в День независимости 3 июля будет участвовать 6 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники, а финансирование будет осуществляться в пределах...

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