В интернете подписывают петиции против проведения в Миске военных парадов, а также перенесение их за город. Требование поддержало уже более 3500 человек. Министерство обороны прокомментировало подобные петиции.



Фото: Ольга Федорова, TUT.BY

Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны, заявил: в главный праздник белорусской государственности парады проводились и будут проводится в Минске.

— За этими призывами, за этими обращениями, которые ежегодно тиражируются, стоит очень много. Это касается и стоимости парада и других опросов. Но дело не в экономической проблематике, не в стоимости топлива, не в средствах выделяемых на оборону, и даже не во временных неудобствах, когда проводятся ночные тренировки, — заявил Владимир Макаров. — День Независимости — это священный праздник, наполненный высоким смыслом, Но, к сожалению, это не праздник белорусских радикалов. Это не праздник тех, для кого духовными предтечами был Вильгельм фон Кубе.

По словам, пресс-секретаря ведомства, очень жаль, что отдельные впечатлительные граждане «посылают свои мнения».

— 3500 из почти 10 миллионов граждан, — продолжил Владимир Макаров. — Нечто подобное было в годы войны. Несколько десятков тысяч коллаборантов и миллионы патриотов.

Тем, кто подписывает данные петиции, Владимир Макаров посоветовал читать не «маргинальные информационные ресурсы», а сайт президента, информационное агентство БЕЛТА, «СБ. Беларусь сегодня» и «Во славу Родины».





В этом году по традиции военный парад пройдет у мемориального комплекса «Минск — город-герой». Участвовать в нем будут представители 30 соединений воинских частей, пяти учреждений образования. А также около 6000 военнослужащих и более 500 единиц колесной и гусеничной техники. Впервые в нем будет представлена авиация и МЧС, а также вертолеты ДОСААФ, а также все соединения механизированной бригады наших сухопутных войск, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Макаров рассказал, что генеральная репетиция парада пройдет 28 июня в 22.00 часа. 29 и 30 июня над городом запланированы тренировки воздушного эшелона.