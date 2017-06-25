Остался без крова: инвалид-колясочник живет под тентом на Вилейском водохранилище

Пока Олегу Бирюкову в больнице ампутировали вторую ногу, в его доме случился пожар. Вот уже 7 месяцев инвалид-колясочник фактически — бездомный, пишет МЛЫН.by .





— После пожара в больницу позвонила мать моего сына и сказала: «Случилась беда!». Я думал, это связано с ребенком, перепугался. А как узнал, что речь идет о пожаре, ответил: «Да разве ж это беда? Все поправимо». Только недавно понял, насколько она была права, — признается Олег Бирюков.

Больше полугода он скитается по чужим углам. Сначала задержался до первого потепления в столичной больнице, где ему ампутировали ногу из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. Потом приехал в родную деревню Илья Воложинского района — посмотреть, можно ли восстановить дом. Тот встретил хозяина пустыми глазницами окон и зияющей на крыше огромной дырой. Все нутро выгорело.





— Восстановить дом невозможно, он в аварийном состоянии, — утверждает инвалид-колясочник. — У меня есть оценки экспертов: бревна прогорели изнутри до сердцевины, особенно пострадали деревянные стены в углах. Поэтому дом надо сносить и строить на его месте новый. Но поскольку строение в моей собственности, все это я должен делать за свои средства.





Нужной суммы у Олега Бирюкова нет. Его небольшая 300-рублевая пенсия по инвалидности (недавно стал инвалидом I группы) не позволяет ни восстановить выгоревший дом, ни снести его, ни построить новый. Помочь средствами из бюджета местные власти не могут — по закону такая поддержка погорельцу Бирюкову не положена. Единственное, чем ему могут подсобить, не нарушая нормы законодательства, — подыскать строителей. Но такая помощь Олегу Дмитриевичу не нужна.

Местные власти не раз предлагали инвалиду-колясочнику альтернативный вариант: пока не решится вопрос с восстановлением дома после пожара, пожить в специализированном учреждении — Куренецком доме-интернате, Ижской больнице сестринского ухода или Ильянской больнице. Право выбора — за инвалидом. В каждом из этих социальных учреждений уход — постоянный, медпомощь — круглосуточная. Но Олег Дмитриевич настроен категорично:

— Не поеду! Во-первых, не с моей пенсией такое удовольствие — нужно отдать ее почти всю за пребывание там. Во-вторых, я специально объехал все эти учреждения, сам посмотрел на условия. Долго я там не протяну. Один запах чего стоит! Туалеты не оборудованы так, как нужно колясочнику. А к тому, чтобы за мной горшок выносили, я не готов морально.





Олег Бирюков настаивает: ему нужно свое жилье. В качестве дома готов рассматривать даже пустующее здание бывшей библиотеки в Илье. Если местные власти не хотят отдать его инвалиду-колясочнику даром, он найдет возможность даже выкупить строение, уверяет Олег Дмитриевич. Конечно, за небольшие деньги. Однако местные власти отвечают: это невозможно по объективным причинам. Здание бывшей библиотеки уже передано новому собственнику — скоро там откроется магазин. Инвалиду же предлагают рассмотреть для переезда два других дома.

— Олег Бирюков обращался к нам с просьбой подыскать ему жилье. Но свободного благоустроенного в деревне Илья нет, а новых домов там пока не строят, — объясняет ситуацию председатель Ильянского сельисполкома Николай Русак. — Поэтому в апреле мы предложили Олегу Дмитриевичу два варианта жилья: дом с комнатой 19,6 кв. м в поселке Партизанский и почти 13-метровую комнату в общежитии в Вилейке. Но оба варианта его не устроили.

Олег Бирюков объясняет свой отказ просто: там нет условий для инвалида-колясочника.

— Поверьте, никакой особой роскоши мне не надо! Я хочу иметь обычную жилплощадь, хотя бы минимально приспособленную для колясочника, — говорит Бирюков.

Всю весну прожил он в небольшой съемной комнате у одного из пенсионеров в поселке Илья. А наступило лето — махнул на Вилейское водохранилище. Там товарищи помогли соорудить тент. Теперь это временный дом Олега Дмитриевича. Отсюда он, садясь в старенькую иномарку, как на работу ездит по всевозможным инстанциям, где пытается найти хоть какую-то поддержку в решении квартирного вопроса.





Несколько месяцев назад инвалид-колясочник начал свое турне по кабинетам чиновников с местного райисполкома, а затем через областной Совет депутатов, облисполком и Совет Министров вышел на Администрацию Президента, просил помочь стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В проблеме пообещали досконально разобраться и сделать все возможное для ее положительного решения.





Олег Бирюков говорит: ему везде по-человечески очень сочувствуют, но помочь пока не могут — согласно действующему законодательству удовлетворить все его пожелания не представляется возможным. Однако Бирюков не сдается: продолжает «стучать во все двери» и не теряет надежды стать хозяином собственного дома. Тем более что стараниями Минской областной организации общества инвалидов поддержку Олегу Дмитриевичу оказали многие белорусские предприятия. Завод сантехники подарил инвалиду раковину, унитаз и сливной бачок. Предприятие из Бреста — ковер, столичный завод — телевизор, Добрушская фабрика — посуду, из Речицы предлагают доставить мебель. Вот только ставить все это пока некуда.