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Мусоросортировочный завод в Гродно с июля начнет работать в три смены

26.06.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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С получением последней партии оборудования — пластикового измельчителя — Гродно планируют запустить через пару недель">предприятие заработает на полную мощность. Специалисты Всемирного банка во главе с главой его представительства в Беларуси Ян Чул Кимом побывали на заводе с целью оценить завершенный проект и эффективность вложенных в него инвестиций. Ему была дана высокая оценка. Специалисты банка также проинспектировали строительство в Гродно контейнерных площадок и ход заваривания мусоропроводов. Все соответствовало новой системе организации сбора твердых бытовых отходов и их переработке, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Как рассказал директор завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский, сегодня в день перерабатывается порядка 360 тонн смешанных отходов. Для перехода на трехсменный график работы и выхода на полную мощность необходимо набрать 120 сортировщиков и шесть подсобных рабочих.

Раздельный сбор твердых бытовых отходов будет производиться на 823 контейнерных площадках города, из них около 200 площадок обустраиваются для сбора крупногабаритных отходов. Для таких отходов предназначены контейнеры объемом 7 кубометров. Закуплены десять МАЗов с манипуляторами для их транспортировки. По специальному графику крупногабаритный мусор будут вывозить на завод и сжигать, а полученную энергию использовать для отопления его помещений.

На предприятии в основном трудятся жители областного центра, которых на работу доставляют автобусами. Средняя зарплата на данный момент составляет 420 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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