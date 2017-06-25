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Мусоросортировочный завод в Гродно с июля начнет работать в три смены
26.06.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by
С получением последней партии оборудования — пластикового измельчителя — Гродно планируют запустить через пару недель">предприятие заработает на полную мощность. Специалисты Всемирного банка во главе с главой его представительства в Беларуси Ян Чул Кимом побывали на заводе с целью оценить завершенный проект и эффективность вложенных в него инвестиций. Ему была дана высокая оценка. Специалисты банка также проинспектировали строительство в Гродно контейнерных площадок и ход заваривания мусоропроводов. Все соответствовало новой системе организации сбора твердых бытовых отходов и их переработке,
Как рассказал директор завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский, сегодня в день перерабатывается порядка 360 тонн смешанных отходов. Для перехода на трехсменный график работы и выхода на полную мощность необходимо набрать 120 сортировщиков и шесть подсобных рабочих.
Раздельный сбор твердых бытовых отходов будет производиться на 823
На предприятии в основном трудятся жители областного центра, которых на работу доставляют автобусами. Средняя зарплата на данный момент составляет 420 рублей.
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Сейчас в день перерабатывается порядка 360 тонн смешанных отходов. Для перехода на трехсменный график работы и выхода на полную мощность необходимо набрать 120...
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