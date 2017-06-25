|
В Польше пропала 41-летняя брестчанка
26.06.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by
В Польше пропала 41-летняя жительница Бреста Анжелика Замковец (Новицкая), сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел Брест».
По имеющейся информации последний раз женщину видели в городе Пасленк, на севере Польши. Она ехала на автобусе в Варшаву на автовокзал «Заходни» для пересадки на автобус до Бреста.
21 июня около 13.30 она позвонила родным и сообщила, что опоздала на автобус. До сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний раз она связывалась с родными 21 июня.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии