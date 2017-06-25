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В Польше пропала 41-летняя брестчанка

26.06.2017 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Польше пропала 41-летняя жительница Бреста Анжелика Замковец (Новицкая), сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел Брест».


Фото: ПСО «Ангел Брест»

По имеющейся информации последний раз женщину видели в городе Пасленк, на севере Польши. Она ехала на автобусе в Варшаву на автовокзал «Заходни» для пересадки на автобус до Бреста.

21 июня около 13.30 она позвонила родным и сообщила, что опоздала на автобус. До сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не известно.

 
Теги: Брест
 
 
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В последний раз она связывалась с родными 21 июня.

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