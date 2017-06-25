В Польше пропала 41-летняя брестчанка

В Польше пропала 41-летняя жительница Бреста Анжелика Замковец (Новицкая), сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел Брест».



Фото: ПСО «Ангел Брест»

По имеющейся информации последний раз женщину видели в городе Пасленк, на севере Польши. Она ехала на автобусе в Варшаву на автовокзал «Заходни» для пересадки на автобус до Бреста.

21 июня около 13.30 она позвонила родным и сообщила, что опоздала на автобус. До сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не известно.