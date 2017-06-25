Результаты ЦТ по обществоведению появятся вечером в понедельник

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по обществоведению будут известны абитуриентам уже вечером в понедельник.

Абитуриенты уже в пятницу-субботу узнали результаты тестирования по государственным языкам.



© Sputnik / Виктор Толочко Статистику ЦТ-2017 опубликуют в июле

В понедельник вечером появятся результаты ЦТ и по обществоведению — как абитуриентам сообщают в РИКЗ, 26 июня придут смс-сообщения с баллами. На сайте РИКЗ информация появится уже во вторник.

ЦТ по обществоведению сдавали почти 17 тысяч абитуриентов по всей Беларуси. В основном это — будущие юристы и преподаватели.

Также в первой половине недели абитуриенты ожидают результатов тестирования по математике, во второй половине недели — и по биологии.

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