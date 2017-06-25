Горячая пора пчеловода Горячего - репортаж с рапсового поля

Во время очередной командировки в Воложинский район внимание корреспондента МЛЫН.BY привлекли расставленные вдоль рапсового поля прицепы с ульями. «Это наш пан Горячий своих пчелок вывез на природу! Значит, скоро можно идти на рынок за рапсовым медом…» — рассказали местные. Болеслава Эдвардовича мы нашли в тени большого дерева. Спрятавшись от полуденного солнца, он караулил пчел.





Караульный для пчел

— Не бойтесь, рой еще не вернулся, — увидев гостей, приветствует Горячий. Убедившись, что для крылатых тружениц мы действительно не представляем особого интереса, подходим ближе.

Наш приезд совпал с роевой порой. В это время каждая пчелиная семья делится на две. Чтобы не потерять ни один рой, пчеловоды идут на хитрость.





— Наношу на кассету из рамок специальный препарат апимил. Пчелы улавливают его запах и летят к этому месту. Когда основная масса собирается, вешаю кассету на сук, — рассказывает Болеслав Эдвардович.





С весны количество ульев у пчеловода с 36 увеличилось до 42. Но и это, признается, не предел. В прошлом году их было больше — 60. Правда, по признанию Горячего, с годами здоровье стало подводить, поэтому пришлось число пчелиных домиков сократить.

Чтобы получить, к примеру, рапсовый или гречишный мед, пчелы должны находиться непосредственно возле цветущего поля. Поэтому часть ульев размещается на специальных прицепах. Как только зацветает та или иная культура, Горячий нанимает транспорт и перевозит домики. За сезон (он длится с весны до осени) — по два-три раза. Процесс довольно трудоемкий. Но самая сложная часть работы начинается тогда, когда подопечные прибывают на место. Следить за ними нужно круглосуточно, поэтому в поле переезжает жить и Горячий.

— Выходных у пчеловода нет: либо работаешь, либо мед продаешь. На рапс я выехал 20 мая и пробуду до конца июня. Все это время живу на природе. Днем под деревом люблю отдыхать, ночую обычно в палатке, а если холодно — в машине…





Болеслав Эдвардович показывает свое пристанище. Для меня — человека от пчеловодства далекого — не совсем понятно, зачем оставаться с ульями на всю ночь. Мой вопрос вызывает у Горячего улыбку.

— Пчелы ночью отдыхают, а вот люди — не всегда. В прошлом году не спалось мне в первую ночь на поле. Лежу в тишине и вдруг слышу: едет трактор. Мне стало интересно, куда это он в такое время. Выхожу из палатки — он к моим прицепам уже заворачивает… А как увидел меня водитель, дал по газам и уехал. Пару-тройку лет назад у коллеги-пчеловода сняли и почистили насадки с медом. Поэтому приходится караулить. Утром поднимаюсь в пять-шесть часов, еду в деревню, завтракаю и кормлю хозяйство. Обед и ужин беру с собой. Если скучно, слушаю радио.

— А жена к пчелкам не ревнует? Вас же, по сути, все лето дома не бывает…

— Жена не особо возражает. (Улыбается.) Да считай, они наши кормилицы. Последние годы пчеловодство формирует основной доход нашей семьи.





Дорогой наш мед

Пчеловодством Болеслав Эдвардович занимается на протяжении 34 лет. Стаж по меркам этой профессии внушительный. Начинал с одного улья, потом появилось три, пять.

— Теоретически я был подготовлен хорошо, а на практике, как говорится, набивал шишки сам. Приобрести рой тридцать лет назад было очень сложно и дорого. Стоил он от 50 до 70 рублей — почти столько, сколько хороший велосипед. Чтобы расшириться, доставал рои со старых деревьев и перевозил домой. За год из одной пчелиной семьи можно получить еще две, было бы желание.

Долгое время Болеслав Горячий проработал мастером производственного обучения в воложинском лицее. Готовил механизаторов для сельского хозяйства. А когда дети уходили на каникулы, он отправлялся с пчелами в поле. Проблемы начинались осенью, когда учащихся и педагогов на месяц отправляли на пахоту.

— Я не успевал подготовить пасеку к зиме. Зарплаты у педагогов и мастеров училищ стали совсем маленькими, а пчелы приносили доход. Посоветовавшись с женой, решил, что уйду с работы.

За большим пчелиным семейством Горячий следит сам. Дочка с зятем и супруга помогают с откачкой меда. Отдохнуть можно только осенью, когда у пчел начинается период покоя. Тогда заботливый хозяин перевозит прицепы на зимовку на свой участок в 25 соток. Там же стоят еще несколько больших стационарных ульев по 24 рамки.





Интересуюсь, как пчелы переносят зиму.

— Для них лучше всего, когда на улице морозная и сухая погода. Съедая во время зимовки килограмм меда, они выделяют до 700 грамм пара. Если на улице влажный сырой воздух, да к тому же в улье сыро, пчелы намокают и умирают. А если с улицы поступает морозный сухой воздух, они уплотняются и лучше переносят это.

Важный момент перед зимовкой — обработка от клещей. Варроатоз — самая распространенная болезнь среди пчел. Зимой насекомые плотно держатся друг за друга, поэтому внутри клуба температура сохраняется на уровне 15 градусов тепла. Когда пчелу кусает клещ, она начинает беспокоиться и шевелиться, внутрь клуба просачивается холод, и все погибают.





— А как быть с дождливым летом?

— После дождей растения выделяют много нектара. Для пчел это хорошо. Но если непогода затягивается, они не работают и от этого набирают массу тела. К тому же за день их рождается полторы-две тысячи. При хорошей погоде столько же и погибает: у них перетираются крылья, их уничтожают птицы, сбивают машины. А если из-за дождя пчелы сидят в улье, их становится слишком много.

Больше пчел гибнет с появлением мобильных сетей. Это испытал на себе и Болеслав Горячий. «Весной по ошибке вывез несколько ульев за город, где стоят три антенны сотовых операторов. Долгое время не мог понять, почему с каждым днем пчел становится все меньше. А потом сообразил: от исходящих волн они теряют ориентацию. Вылетают, а обратную дорогу найти не могут. Об этом когда-то читал, но не принял новость всерьез, хотя стоило. В США так погибли сотни тысяч пчел».

Пока общались, крылатые трудяги начали проявлять интерес к нам с фотокорреспондентом. Одни просто жужжали, кружась неподалеку. Другие, самые любопытные, садились на плечо или на руку. Казалось, насекомых что-то привлекало… «Они не любят посторонние запахи, — заметил пчеловод, — особенно запах пота, туалетной воды и алкоголя. Когда рядом пьяный человек — самому неприятно. А представьте, что испытывает маленькая пчела? Помню, была у меня французская туалетная вода „Стэф“: я после бритья похлопал себя по щекам, вышел на улицу, а они уже тут как тут. Начали роиться вокруг меня — пришлось поменять одеколон».

Если к вам подлетела пчела, нельзя отмахиваться. Они воспринимают это как угрозу и нападают в ответ. Нельзя ходить вблизи пчел в шерстяной и ворсистой одежде. Исторически так сложилось, что они боролись с медведями, поэтому на шерсть у них выработался рефлекс. Помнит Болеслав Горячий такой случай: летел рой, а мужчина шел в шерстяном свитере, к тому же выпивший. Пчелы начали цепляться лапками за ткань, запутываться и кусать его. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось.





Панацея от всех болезней

Болеслав Горячий уверен: любой мед, если он хороший, полезен для здоровья человека. Рапсовый подходит для тех, кто имеет проблемы с сердцем или сосудами, поскольку содержит алкалоид базицин, который разрушает образовавшиеся холестериновые бляшки. Да и глюкозы в нем почти 60 процентов. Гречишный богат железом. При простуде хорош липовый или разнотравье. «Съели ложку меда — запейте молоком. Только ни в коем случае не бросайте в горячий чай: теряются его полезные свойства».

От беседы нас отвлекает водитель остановившейся у обочины легковой машины. Приехал из Воложина специально, чтобы встретиться с Болеславом Эдвардовичем.

— Пан Горячий, продайте два-три роя.

— Приезжай позже. Пока нету, жду.

Узнав, что у Горячего в гостях журналисты, мужчина радостно обращается к нам:

— Это самый лучший пчеляр в районе!





Мы интересуемся у хозяина пасеки, много ли в Воложине тех, кто занимается добычей меда и разведением пчел.

— Конкуренция у нас довольно большая. Но я же долгое время работал в училище, общался с людьми. Поэтому меня здесь все знают и доверяют. А я в свою очередь стараюсь, чтобы мед был зрелым и качественным.

Чтобы торговать медом, сначала нужно получить свидетельство, подтверждающее, что он соответствует ГОСТу. На глаз определить, хороший ли мед, довольно сложно — даже для опытного пчеловода. В этом деле чаще всего приходится надеяться на совесть продавца.





— Наиболее зрелым будет самый густой мед. Окуните в него ложку, а затем поднимите вверх на 15−20 сантиметров. Если каплями стекает — лучше не покупайте. Качественный будет тянуться непрерывной лентой, а в конце складываться столбиком, вилять вправо-влево. Но главное — аромат. Его чувствуешь сразу.