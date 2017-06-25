Теплое мороженое выпустили в Кобрине

БРЕСТ, 26 июн – Sputnik. Изготовление теплого мороженого начато в Кобрине – оно выпускается в вафельном стаканчике и по консистенции напоминает суфле, сообщили Sputnik на Кобринском маслодельно-сыродельном заводе.



© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин От ВКЛ до БССР: в музее мороженого прошла историческая дегустация

Благодаря особенностям производства мороженое не тает, поэтому после разморозки не "плывет", а держит форму.

"Оно не растает при комнатной температуре долгое время. При этом вкусовые качества и достоинства после разморозки не теряются", – рассказали Sputnik на заводе.

Сейчас мороженое пока изготавливается в единственном варианте – сливочное с ванильным вкусом.



