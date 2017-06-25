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Теплое мороженое выпустили в Кобрине
26.06.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 26 июн – Sputnik. Изготовление теплого мороженого начато в Кобрине – оно выпускается в вафельном стаканчике и по консистенции напоминает суфле, сообщили Sputnik на Кобринском маслодельно-сыродельном заводе.
© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин
Благодаря особенностям производства мороженое не тает, поэтому после разморозки не "плывет", а держит форму.
"Оно не растает при комнатной температуре долгое время. При этом вкусовые качества и достоинства после разморозки не теряются", – рассказали Sputnik на заводе.
Сейчас мороженое пока изготавливается в единственном варианте – сливочное с ванильным вкусом.
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Производитель призывает мам не волноваться – от такого мороженого горло у детей болеть не будет.
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