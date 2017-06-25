ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплое мороженое выпустили в Кобрине

26.06.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

БРЕСТ, 26 июн – Sputnik. Изготовление теплого мороженого начато в Кобрине – оно выпускается в вафельном стаканчике и по консистенции напоминает суфле, сообщили Sputnik на Кобринском маслодельно-сыродельном заводе.

Теплое мороженое выпустили в Кобрине
© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин
От ВКЛ до БССР: в музее мороженого прошла историческая дегустация

Благодаря особенностям производства мороженое не тает, поэтому после разморозки не "плывет", а держит форму.

"Оно не растает при комнатной температуре долгое время. При этом вкусовые качества и достоинства после разморозки не теряются", – рассказали Sputnik на заводе.

Сейчас мороженое пока изготавливается в единственном варианте – сливочное с ванильным вкусом.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производитель призывает мам не волноваться – от такого мороженого горло у детей болеть не будет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Взрывался шифер". Соседка рассказала о пожаре, на котором погибли трое взрослых и младенец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика