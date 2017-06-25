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Лоукостер "Победа" снова хочет летать в Гомель. Минтранс рассматривает заявку

26.06.2017 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассматривает заявку лоукоста «Победа» на выполнение полетов по линии Москва-Гомель, заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает БЕЛТА.


Фото с сайта flylowcost.ru

— Сейчас рассматривается заявка авиакомпании «Победа» на полеты по маршруту Москва-Гомель. Это дочерняя компания «Аэрофлота», работающая на условиях лоукоста. Мы надеемся, что компания полетит по этому маршруту", — рассказал Анатолий Сивак.

По словам министра, Минтранс открыт для прихода лоукостов.

— Что касается попыток «Победы» прийти в Минск, то было требование, чтобы мы фактически доплачивали авиакомпании, чтобы она летала в столицу. Так нам доплачивает сегодня аэропорт Жуковский и аэропорт Паланги, чтобы «Белавиа» туда летала, — добавил министр.

— Мы не создаем никаких барьеров для лоукостов. Мы с удовольствием приветствовали бы компанию, которая бы летала в Гродно, другой областной центр с их системой тарифов. Но экономика такова, что не набирается такого объема пассажиров, чтобы из Гродно вылетать, условно скажем, в Париж, — сказал он.

Напомним, в ноябре 2015 года сообщалось о том, что Беларусь не допускает авиакомпанию «Победа» к воздушным перевозкам в своей стране. Это заявление вызвало удивление в Департаменте по авиации Министерства транспорта Беларуси.

«Для того, чтобы разрешить или не разрешить выполнять полеты, к нам должен прийти целый пакет документов на аккредитацию в качестве авиакомпании, которую предложили к выполнению рейсов авиационные власти России, — сказал директор департамента Владимир Костин. — В департамент документы пришли только вчера вечером, 11 ноября, мы не успели их еще даже начать рассматривать».

Документы должны были рассмотреть в течение 30 дней, но какое решение было принято — не сообщалось.

В конце ноября 2015 года в гомельском филиале «Белаэронавигации» подтвердили информацию о том, что ведутся переговоры о полетах «Победы» рейсом Москва — Гомель. По заявке авиакомпании «Победа» из Москвы в Гомель хотели запустить «Боинг 737−800» вместимостью 189 кресел. Причем лоукостер запрашивал ежедневные рейсы. Позже стало известно, что «Победа» отказалась от допуска.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассматривает заявку лоукоста "Победа" на выполнение полетов по линии Москва-Гомель, заявил министр транспорта и...

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