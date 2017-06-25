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Лоукостер "Победа" снова хочет летать в Гомель. Минтранс рассматривает заявку
26.06.2017 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассматривает заявку лоукоста «Победа» на выполнение полетов по линии Москва-Гомель, заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает
— Сейчас рассматривается заявка авиакомпании «Победа» на полеты по маршруту Москва-Гомель. Это дочерняя компания «Аэрофлота», работающая на условиях лоукоста. Мы надеемся, что компания полетит по этому маршруту", — рассказал Анатолий Сивак.
По словам министра, Минтранс открыт для прихода лоукостов.
— Что касается попыток «Победы» прийти в Минск, то было требование, чтобы мы фактически доплачивали авиакомпании, чтобы она летала в столицу. Так нам доплачивает сегодня аэропорт Жуковский и аэропорт Паланги, чтобы «Белавиа» туда летала, — добавил министр.
— Мы не создаем никаких барьеров для лоукостов. Мы с удовольствием приветствовали бы компанию, которая бы летала в Гродно, другой областной центр с их системой тарифов. Но экономика такова, что не набирается такого объема пассажиров, чтобы из Гродно вылетать, условно скажем, в Париж, — сказал он.
Напомним, в ноябре 2015 года
«Для того, чтобы разрешить или не разрешить выполнять полеты, к нам должен прийти целый пакет документов на аккредитацию в качестве авиакомпании, которую предложили к выполнению рейсов авиационные власти России, — сказал директор департамента Владимир Костин. — В департамент документы пришли только вчера вечером, 11 ноября, мы не успели их еще даже начать рассматривать».
Документы должны были рассмотреть в течение 30 дней, но какое решение было принято — не сообщалось.
В конце ноября 2015 года в гомельском филиале «Белаэронавигации»
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассматривает заявку лоукоста "Победа" на выполнение полетов по линии Москва-Гомель, заявил министр транспорта и...
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